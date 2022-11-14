2023 DİNİ GÜNLER VE BAYRAMLAR | Üç aylar, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kandil tarihleri

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, kandil günleri İslam alemi için önemli dini günlerdendir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Bu yüzden dini günler her yıl farklılık göstermektedir. Peki 2023 yılı dini günler ve bayramların tarihi ne? İşte 2023 dini günler, geceler ve bayramların tarihi...
📌 2023 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER
👉 Üç Ayların Başlangıcı
23 Ocak 2023 Pazartesi
1 Receb 1444
👉 Regaib Kandili
26 Ocak 2023 Perşembe
4 Receb 1444
👉 Mirac Kandili
17 Şubat 2023 Cuma
26 Receb 1444
👉 Berat Kandili
6 Mart 2023 Pazartesi
14 Şaban 1444
👉 Ramazan'ın Başlangıcı
23 Mart 2023 Perşembe
1 Ramazan 1444
👉 Kadir Gecesi
17 Nisan 2023 Pazartesi
26 Ramazan 1444
👉 Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
21 Nisan 2023 Cuma
1 Şevval 1444
👉 Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
22 Nisan 2023 Cumartesi
2 Şevval 1444
👉 Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
23 Nisan 2023 Pazar
3 Şevval 1444
👉 Terviye Günü
26 Haziran 2023 Pazartesi
8 Zilhicce 1444
👉 Arefe Günü
27 Haziran 2023 Salı
9 Zilhicce 1444
👉 Kurban Bayramı 1. Günü
28 Haziran 2023 Çarşamba
10 Zilhicce 1444
👉 Kurban Bayramı 2. Günü
29 Haziran 2023 Perşembe
11 Zilhicce 1444
👉 Kurban Bayramı 3. Günü
30 Haziran 2023 Cuma
12 Zilhicce 1444
👉 Kurban Bayramı 4. Günü
1 Temmuz 2023 Cumartesi
13 Zilhicce 1444
👉 Hicri Yılbaşı Gecesi
18 / 19 Temmuz 2023 Salı / Çarşamba
30 Zilhicce / 1 Muharrem 1444 - 1445
👉 Hicri Yılbaşı Günü
19 Temmuz 2023 Çarşamba
1 Muharrem 1445
👉 Aşûre Gecesi
27 / 28 Temmuz 2023 Perşembe / Cuma
9 / 10 Muharrem 1445
👉 Aşûre Günü
28 Temmuz 2023 Cuma
10 Muharrem 1445
👉 Mevlid Kandili
26 Eylül 2023 Salı
11 Rebiulevvel 1445