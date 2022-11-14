2023 DİNİ GÜNLER VE BAYRAMLAR | Üç aylar, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kandil tarihleri

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, kandil günleri İslam alemi için önemli dini günlerdendir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Bu yüzden dini günler her yıl farklılık göstermektedir. Peki 2023 yılı dini günler ve bayramların tarihi ne? İşte 2023 dini günler, geceler ve bayramların tarihi...

📌 2023 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

👉 Üç Ayların Başlangıcı

23 Ocak 2023 Pazartesi

1 Receb 1444

👉 Regaib Kandili

26 Ocak 2023 Perşembe

4 Receb 1444

👉 Mirac Kandili

17 Şubat 2023 Cuma

26 Receb 1444

👉 Berat Kandili

6 Mart 2023 Pazartesi

14 Şaban 1444

👉 Ramazan'ın Başlangıcı

23 Mart 2023 Perşembe

1 Ramazan 1444

👉 Kadir Gecesi

17 Nisan 2023 Pazartesi

26 Ramazan 1444

👉 Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

21 Nisan 2023 Cuma

1 Şevval 1444

👉 Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

22 Nisan 2023 Cumartesi

2 Şevval 1444

👉 Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

23 Nisan 2023 Pazar

3 Şevval 1444

👉 Terviye Günü

26 Haziran 2023 Pazartesi

8 Zilhicce 1444

👉 Arefe Günü

27 Haziran 2023 Salı

9 Zilhicce 1444

👉 Kurban Bayramı 1. Günü

28 Haziran 2023 Çarşamba

10 Zilhicce 1444

👉 Kurban Bayramı 2. Günü

29 Haziran 2023 Perşembe

11 Zilhicce 1444

👉 Kurban Bayramı 3. Günü

30 Haziran 2023 Cuma

12 Zilhicce 1444

👉 Kurban Bayramı 4. Günü

1 Temmuz 2023 Cumartesi

13 Zilhicce 1444

👉 Hicri Yılbaşı Gecesi

18 / 19 Temmuz 2023 Salı / Çarşamba

30 Zilhicce / 1 Muharrem 1444 - 1445

👉 Hicri Yılbaşı Günü

19 Temmuz 2023 Çarşamba

1 Muharrem 1445

👉 Aşûre Gecesi

27 / 28 Temmuz 2023 Perşembe / Cuma

9 / 10 Muharrem 1445

👉 Aşûre Günü

28 Temmuz 2023 Cuma

10 Muharrem 1445

👉 Mevlid Kandili

26 Eylül 2023 Salı

11 Rebiulevvel 1445