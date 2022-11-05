TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul, Ankara, İzmir kura çekilişi | 1+1, 2+1, 3+1 kura çekiliş tarihleri

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde detayların belli olmasına dakikalar kala konut, iş yeri veya arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında TOKİ kura çekilişi ne zaman? | 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul, Ankara, İzmir kura çekilişi | 1+1, 2+1, 3+1 kura çekiliş tarihleri konularını araştırıyor. Başkan Erdoğan'ın detaylarını duyurmasının ardından önümüzdeki günlerde başvurları başlaması beklenen Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili detaylar haberimizde...

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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

2022 TOKİ kura çekimi detayları açıklandı. Kura çekimi tarihi ise etap etap yapılacak. Kura çekim tarihi Mart 2023'te son bulacak. Bakan Kurum, ilk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını 13 Eylül Salı günü, saat 14.00'te açıklayacak. TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanların ayrıldığı bilinirken gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu projeden öncelikli olarak faydalanacak.

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2022 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ

Cumhuriyet tarihinin dev sosyal konut projesinde kura çekilişinin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti. Bakan Kurum, "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayarak, önümüzdeki döneme ilişkin bilgi verdi. Buna göre birinci adımda, sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak.

TOKİ PEŞİNAT NE KADAR?

TOKİ başvuru işlemlerinin başlayacağı tarih 13 Eylül Salı günü açıklanacak. Detayların açıklanmasının ardında nbaşvuru süreci şöyle ilerleyecek:

👉Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

👉Bankaya başvuru ücreti ödenecek.

👉Kura çekimi beklenecek.

👉Kurada isminizin çıkmaması halinde başvuru ücreti iade edilecek.

TOKİ için başvurular evin bulunduğu il ve ilçedeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

TOKİ'nin eski projelerinde 2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyordu. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlenmişti. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.

2022 TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini 1 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Alıcılar iş yerlerine yüzde 25, yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olurken Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde peşinat fiyatları henüz bilinmiyor.

Konut başvuru ücretleri farklılık gösteriyor. Ev başvuru ücretleri dairelerin 1+1, 2+1 ve 3+1 olması sebebiyle değişiyor. Bu yıl TOKİ ilk kez bazı illerde arsa satışı yapacak. Arsa için başvuru ücreti 500 lira olarak açıklandı. TOKİ ev ve arsanın yanı sıra iş yeri satışı da yapacak. İş yeri başvuru ücreti 2 bin lira olarak belirlendi.

2022 TOKİ KAÇ VADE YAPILIYOR?

TOKİ'nin resmi sitersinde yer alan bilgiye göre, konutlar, %10 peşin 240 ay (20 yıl) vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ; Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;

Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,

Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,

Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.