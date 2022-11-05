DERBİDE HAVA NASIL OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçında yağmur yağacak mı? | GS-BJK derbi saati İstanbul hava durumu (5 Kasım 2022)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası heyecan dolu bir kaşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Galatasaray NEF Stadyumu'nda yaşanacak mücadelenin heyecanını dışarıda tatmak isteyen taraftarlar arama motorlarında 'derbide hava nasıl olacak? Galatasaray - Beşiktaş maçında yağmur yağacak mı? | GS-BJK derbi saati İstanbul hava durumu (5 Kasım 2022)' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

DERBİDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Kasım 2022 tarihinin İstanbul'da en sıcak Kasım günü olduğunu belirtti. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyrettiği megakentte bir süredir yağıış da görülmemesi kentteki barajlarda doluluk oranlarının düşmesine sebep oldu. Bugün İstanbul'da ölçülecek en yüksek sıcaklığın 21 derece olacağını kaydeden Meteoroloji uzmanları, hissedilen sıcaklığın ise akşam saatlerinde düşüşe geçeceğini kaydetti.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da günlerdir yağmayan yağmur derbi gününde de kentte görülmeyecek. Galatasaray Beşiktaş maçının başlayacağı saatlerde megakentte hafif bulutlu bir havanın hakim olacağını kaydeden yetkililer, yağışın Pazartesi günü öğle saatlerinde yerel olarak etkili olacağını bildirdi.

GS-BJK DERBİ SAATİ İSTANBUL HAVA DURUMU (5 KASIM 2022)