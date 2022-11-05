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Galatasaray-Beşiktaş maçı hakemi Halil Umut Meler'in derbi istatistiği

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya getirecek derbi karşılaşmasında düdük çalacak olan Halil Umut Meler, kariyerinde 5. kez bir derbiyi yönetecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 11:43
Galatasaray-Beşiktaş maçı hakemi Halil Umut Meler'in derbi istatistiği

Süper Lig'de 2015-2016 sezonundan bu yana maç yöneten Halil Umut Meler, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendi aralarında yaptığı 4 derbide görev aldı.

İLK KEZ G.SARAY - BEŞİKTAŞ

İkişer kez Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Meler, ilk kez Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak bir derbiyi yönetecek.

YÖNETTİĞİ MAÇLARDA SONUÇLAR

Halil Umut Meler'in Kariyerinde yönettiği derbiler şöyle:

23 Şubat 2020 / Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3

19 Temmuz 2020 / Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0

21 Mart 2021 / Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

21 Kasım 2021 / Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2

BU SEZON BİRER MAÇ

Bu sezon 3 lig maçında görev yapan Halil Umut Meler, Galatasaray ve Beşiktaş'ın birer maçını yönetti.

G.SARAY BERABERE KALDI

Tecrübeli hakem, sarı-kırmızılı ekibin 8. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çaldı.

BEŞİKTAŞ KAYBETTİ

Meler, siyah-beyazlı ekibin ise 6. haftada sahasında yaptığı Medipol Başakşehir mücadelesini yönetti. Beşiktaş, söz konusu karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

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