Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 19 Ocak 2026 Pazartesi akşamı noter huzurunda gerçekleştirildi. Büyük ikramiye hayali kuran milyonlarca vatandaş, çekilişin ardından “19 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Çekiliş sonrası kazanan numaralar, Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime açıldı. İşte, 19 Ocak Pazartesi Sayısal Loto sonuçları...

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 21:38
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Ocak | Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun 19 Ocak 2026 tarihli çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından gözler, kazanan numaralara ve ikramiye dağılımına çevrildi. "19 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu, arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. 19 Ocak 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango'nun resmi sonuç sayfası üzerinden biletlerini kolayca sorgulayabiliyor. İşte detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 19 OCAK 2026 PAZARTESİ

27-2-21-81-74-62 Joker: 33 SüperStar: 84

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

