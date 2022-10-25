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GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN? Güneş tutulması bugün mü? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Uzun süredir merakla beklenen yılın ikinci Güneş Tutulması için az bir zaman kaldı. Dünyanın birçok yerinden görülebilecek olan yılın ikinci güneş tutulması ne zaman? Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte bu soruların yanıtı... (GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE haberleri...)

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 10:11
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN? Güneş tutulması bugün mü? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Yılın ikinci Güneş Tutulması için sayılı günler kaldı. Yaklaşık 2 saat süreceği tahmin edilen ve etkileri oldukça merak edilen güneş tutulmasının ne zaman yaşanacağı ve Türkiye'den görülüp görülemeyeceği konusunda internetten aramalar devam ediyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Önemli gök olayları takvimine göre tutulmalar yılda 4 kez oluyor, ikisi ay tutulması, ikisi güneş tutulması olarak geçiyor. 2022 takvimine göre ise güneş tutulmasının ikincisi 25 Ekim'de gerçekleşecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA GÖRÜNECEK?

Parçalı Güneş tutulması, Türkiye Saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek.

Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.

GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜNECEK?

Güneş tutulması, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den gözlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?

Uzmanlar güneş tutulması sırasında güneşe özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözle asla bakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Zira, tutulma sırasında güneşe korumasız veya yeterli koruma olmadan bakılması durumunda gözlerde uzun vadede hasar yaratan etkiler meydana gelme ihtimali bulunuyor.

Güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi gözlemlemek için özel filtreler kullanılması göz sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Güneşi gözlemlerken normal güneş gözlüklerini kullanmak ise yeterli değildir. Tutulmayı izlemeyi bekleyen gözlemciler güneş gözlemi veya tutulma gözlüğü kullanmalıdır. Bunlar mevcut değilse, güneş ışığını bir yüzeye yansıtmak için iğne deliği projektörü kullanmak da başka bir sağlıklı gözlem yöntemi olacaktır.

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