EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI | TÜİK 2022 Eylül ayı enflasyon oranı kaç?

EYLÜL ENFLASYONU AÇIKLANDI! | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon, vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. İç ve dış piyasada birçok ekonomik olguyu etkileyen ve kira zamlarını, TEFE TÜFE oranlarını ve birçok kalemde maaşları etkileyecek olan Eylül ayı enflasyon oranı hakkında sorulan Eylül enflasyonu açıklandı mı? 2022 Eylül ayı enflasyon oranı kaç oldu? sorularının cevabı ve beklenti anketi...

2022 EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU? ENFLASYON ORANI KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim Pazartesi 2022 tarihinde, saat 10.00'da açıklandı. Buna göre; 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın (2021) aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamaya göre ise yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

BAKAN NEBATİ'DEN YI L SONU MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıl sonunda enflasyonda düşüşün daha net hissedilmeye başlanacağını ifade etti. Bakan Nebati açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çözmemiz gereken sorunların başında Enflasyon geliyor. Bizler, ekonomimizde durgunluğa ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü arttırmak için gereken tüm mücadeleyi kararlılıkla vermeye devam ediyoruz. Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşmeyle birlikte enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız. Gıda enfasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için, temel gıda maddelerinde KDV oranlarını indirdik.

Diğer bir güncel müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıdır. İşverenlerimiz tarafından 2023 Nisan ayının sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerini karşılamaları için ödeyecekleri bin TL'yi aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız"