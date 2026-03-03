Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması nereden görülecek?

Gökyüzünde eşsiz bir görsel şölen sunacak olan 2026'nın ilk tam Ay tutulması için heyecan artıyor. Hem astroloji meraklıları hem de doğa gözlemcileri, "Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Mart ayında gerçekleşecek bu özel olayda, Ay Dünya'nın tam gölgesine girerek kızıl tonlara bürünecek ve gökyüzünde dikkat çekici bir manzara oluşturacak. Geniş bir coğrafyadan izlenebilecek olan tutulma, yılın en önemli astronomi olaylarından biri olarak gösteriliyor. Türkiye'den görülüp görülemeyeceği ve hangi saatlerde en net şekilde takip edilebileceği ise tutulmanın evrelerine göre netlik kazanacak. Detaylar haberimizde...

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

3 Mart 2026'da gerçekleşecek Tam Ay Tutulması, evrensel zaman dilimine (UTC) göre sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra tamamlanacak. Türkiye'de ise tutulmanın evreleri öğle saatlerine denk gelecek.

Gökyüzü meraklıları için büyük önem taşıyan bu astronomik olayda Ay, Dünya'nın gölgesine adım adım girerek farklı aşamalardan geçecek. Parçalı evreyle başlayacak süreç, tam tutulma anında Ay'ın kızıl bir renge bürünmesiyle zirveye ulaşacak ve ardından gölgeden yavaşça çıkarak normale dönecek. Tutulmanın başlangıç, maksimum ve bitiş anları belirlenen saat dilimlerine göre takip edilebilecek.

3 Mart'taki gökyüzü şöleninde Ay, yarı gölgeli evreler de hesaba katıldığında yaklaşık 5 saat 39 dakika boyunca Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu uzun sürecin en etkileyici anı ise tam tutulma evresi olacak. Yaklaşık 58 dakika sürecek bu bölümde Ay, tamamen Dünya'nın umbra gölgesine girerek kızıl tonlara bürünecek ve izleyenlere unutulmaz bir manzara sunacak.

AY TUTULMASI NEREDEN GÖRÜLECEK?

Gökyüzünün büyüleyici anlarından biri olan Ay tutulması, dünyanın geniş bir coğrafyası tanıklık edecek. Tutulma; Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika'nın bazı kesimleriyle birlikte Pasifik, Atlantik ve Hint Okyanusu çevresinden, hatta Arktik ve Antarktika bölgelerinden dahi izlenebilecek. Özellikle Pasifik Okyanusu kıyıları ile Doğu Asya ve Avustralya'nın belirli noktalarında Ay'ın tutulma süreci baştan sona, tüm evreleriyle birlikte açık ve net biçimde gözlemlenebilecek.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Gökyüzü meraklıları için üzücü bir haber var: 3 Mart 2026'daki Tam Ay Tutulması Türkiye'den çıplak gözle izlenemeyecek. Tutulmanın büyük bölümü Türkiye saatiyle gündüz saatlerine denk geldiğinden, Ay ya ufkun altında kalacak ya da Güneş'in parlak ışığı nedeniyle seçilemeyecek. Bu nedenle heyecanla beklenen kızıl manzara, ne yazık ki Türkiye'den gözlemlenemeyecek.