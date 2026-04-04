Ziraat Türkiye Kupası
TFF 1.Lig SMS Grup Sarıyerspor-Serikspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de sezonun bitimine sadece 6 hafta kala, İstanbul’da adeta bir "hayatta kalma" mücadelesi veriliyor. 39 puanla 15. sırada yer alan SMS Grup Sarıyerspor, sahasında 35 puanla ateş hattının hemen içinde bulunan 17. sıradaki Serikspor’u konuk ediyor. Sarıyer kazanarak küme düşme korkusunu büyük ölçüde üzerinden atmayı hedeflerken, Serikspor deplasmanda alacağı bir galibiyetle lige tutunma umutlarını yeşertmek istiyor. Peki, SMS Grup Sarıyerspor-Serikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 09:14
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında gözler, İstanbul'un tarihi semti Sarıyer'e çevrildi. Ev sahibi, sezon boyu yaşadığı istikrarsızlığa rağmen taraftarı önünde alacağı kritik 3 puanla nefes almak istiyor. Sarıyerspor'da tecrübeli isimlerin bu zorlu randevudaki liderliği, teknik heyetin en büyük güven kaynağı. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nun baskılı atmosferini avantaja çevirmek isteyen Boğaz'ın ekibi, rakiplerinin de puan kaybedebileceği bu haftada hata yapmak istemiyor. Konuk ekip Serikspor cephesinde ise her maç artık bir final niteliğinde. 35 puanla 17. sırada bulunan Antalya temsilcisi, son haftalarda sergilediği dirençli futbolu skora yansıtmaya çalışacak. Ligin ilk yarısında Serik'te oynanan karşılaşmayı Serikspor 3-0 kazanmıştı; konuk ekip bu psikolojik avantajı sahaya yansıtarak İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor. İki takım arasındaki bu 6 puanlık düellonun detayları haberimizde...

SMS Grup Sarıyerspor-Serikspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de kritik SMS Grup Sarıyerspor-Serikspor mücadelesi, 4 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

SMS Grup Sarıyerspor-Serikspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

SMS Grup Sarıyerspor-Serikspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Adnan Kayatepe'nin düdüğüyle start alacak SMS Grup Sarıyerspor-Serikspor maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı!
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! 01:05
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! 00:21
F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! 23:45
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." 23:44
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:27
Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! 23:27
Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! 23:07
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" 23:01
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! 22:54
Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" 22:51
Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" 22:42
Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! 22:41