SMS Grup Sarıyerspor-Serikspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında gözler, İstanbul'un tarihi semti Sarıyer'e çevrildi. Ev sahibi, sezon boyu yaşadığı istikrarsızlığa rağmen taraftarı önünde alacağı kritik 3 puanla nefes almak istiyor. Sarıyerspor'da tecrübeli isimlerin bu zorlu randevudaki liderliği, teknik heyetin en büyük güven kaynağı. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nun baskılı atmosferini avantaja çevirmek isteyen Boğaz'ın ekibi, rakiplerinin de puan kaybedebileceği bu haftada hata yapmak istemiyor. Konuk ekip Serikspor cephesinde ise her maç artık bir final niteliğinde. 35 puanla 17. sırada bulunan Antalya temsilcisi, son haftalarda sergilediği dirençli futbolu skora yansıtmaya çalışacak. Ligin ilk yarısında Serik'te oynanan karşılaşmayı Serikspor 3-0 kazanmıştı; konuk ekip bu psikolojik avantajı sahaya yansıtarak İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor. İki takım arasındaki bu 6 puanlık düellonun detayları haberimizde...

SMS Grup Sarıyerspor-Serikspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de kritik SMS Grup Sarıyerspor-Serikspor mücadelesi, 4 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

SMS Grup Sarıyerspor-Serikspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

SMS Grup Sarıyerspor-Serikspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Adnan Kayatepe'nin düdüğüyle start alacak SMS Grup Sarıyerspor-Serikspor maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

