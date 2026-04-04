Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı ve ilk 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor, Avrupa potasına yaklaşma ve orta sıralardaki konumlarını koruma hedefiyle sahaya çıkıyor. Gaziantep temsilcisi, bu sezon iç sahada sergilediği dirençli futbolu Alanyaspor karşısında da sürdürerek puan cetvelinde rakibiyle arasındaki farkı açmayı amaçlıyor. Konuk ekip Alanyaspor cephesinde ise moraller yerinde. Kocaelispor karşısında 5-0'lık farklı galibiyetiyle sükse yapan Akdeniz temsilcisi, deplasmanda da aynı etkinliği göstermek istiyor. Teknik direktör Joao Pereira'nın öğrencileri, pas oyununa dayalı sistemleriyle Gaziantep deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek ilk 10 içerisindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İşte dev maçın detayları!

Gaziantep FK-Alanyaspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de kritik Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor mücadelesi, 4 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Gaziantep FK-Alanyaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Gaziantep FK-Alanyaspor MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Bozan; Sanuc, Mujakic, Abena; Perez, Kozlowski, Kabasakal, Gassama, Kabadayı; Maxim, Bayo

Corendon Alanyaspor: Victor; Akdağ, Aliti, Lima; Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan; Hagi, Hwang Ui-Jo; Mounie