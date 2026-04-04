Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor FK maç bilgileri!

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor FK maç bilgileri!

Trendyol 1. Lig’de sezonun final haftalarına girilirken, Ankara’da Play-off yolunda kritik bir viraj dönülüyor. 47 puanla 8. sırada yer alan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında 43 puanlı takipçisi İmaj Altyapı Vanspor FK’yı konuk ediyor. İlk 7 hedefinden kopmak istemeyen iki ekibin bu zorlu randevusunda, başkent ekibi evinde kazanarak avantaj yakalamak; Van temsilcisi ise deplasmanda galip gelerek rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 09:44
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor FK maç bilgileri!

1. Lig'in 33. haftasında Play-off mücadelesi veren iki iddialı takım, Aktepe Stadyumu'nun çimlerine çıkıyor. Ev sahibi Ankara Keçiörengücü, milli ara öncesi aldığı farklı galibiyetin moraliyle sahaya çıkarken, taraftarı önünde hata yapmayarak ilk 7 basamağı içerisindeki iddiasını korumayı hedefliyor. Başkent ekibinde bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken hücum hattı, Vanspor savunmasını zorlayacak en önemli güç olacak. Vanspor FK için ise bu maç, sezonun geri kalanı adına bir "yol haritası" niteliği taşıyor. 43 puanla 11. sırada yer alan ve Play-off hattıyla arasında sadece birkaç puanlık mesafe bulunan konuk ekip, Ankara deplasmanından mutlak 3 puanla dönerek şansını son haftalara taşımak niyetinde. Üst klasman hakemi Ozan Ergün'ün yöneteceği bu kritik düellonun yayın bilgileri ise şöyle:

Ankara Keçiörengücü-Vanspor FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de kritik Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor FK mücadelesi, 4 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Ankara Keçiörengücü-Vanspor FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Keçiören Aktepe Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Ankara Keçiörengücü Vanspor FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ozan Ergün'ün düdüğüyle start alacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor FK maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı!
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! 01:05
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! 00:21
F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! 23:45
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." 23:44
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:27
Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! 23:27
Daha Eski
Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! 23:07
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" 23:01
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! 22:54
Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" 22:51
Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" 22:42
Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! 22:41