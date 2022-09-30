Haberler Haberler TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022 - TOKİ başvuruları başladı, kimler başvurabilir? | TOKİ sosyal konut projesi gerekli belgeler nelerdir?

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022 - TOKİ başvuruları başladı, kimler başvurabilir? | TOKİ sosyal konut projesi gerekli belgeler nelerdir?

TOKİ 2022 toplu sosyal konut projeleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un son dakika açıklamalarının ardından vatandaşlar arama motorlarında TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? | TOKİ 2022 başvuru şartları sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte TOKİ 2022 hakkında tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 10:06 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:06
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022 - TOKİ başvuruları başladı, kimler başvurabilir? | TOKİ sosyal konut projesi gerekli belgeler nelerdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini vermesinin ardından TOKİ Toplu Konut Projeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar, TOKİ'ye başvuru şartları ve tarihlerini araştırmaya başladı. İşte TOKİ sosyal konut projelerine başvuru sürecinde bilinmesi gereken her şey...

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TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022

Konut projesine başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,
• Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
• Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
• Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
• Genç kategorisine başvuracakların 14 Eylül 1992 tarihinden sonra doğmuş olması,
• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 16.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 18.000 TL olarak uygulanmaktadır.)
• Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

  • 1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,
  • 2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"
  • 3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın
  • 4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

81 ilde yapılacak TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül tarihinde yapacağı açıklama ile netleşti. Buna göre başvurular, 14 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve Ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

TOKİ 2022 SOSYAL KONUT PROJESİ KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hayata geçirilecek yeni projeden şehit yakınları, gaziler ve emeklilerin yanı sıra gençler ve yeni evlenen çiftler de öncelikli olarak faydalanacak. Yine dul ve yetimler de projeden ayrılan kontenjan çerçevesinde öncelikli olarak yararlanacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Başvuru sahipleri,

• Kimlik Fotokopisi,
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"
• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
• Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı ibraz edeceklerdir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SÜRECİ

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.
• Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.
• Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir.
• Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.



Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

• Sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları,
• Sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası
• Sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,
• Sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası

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