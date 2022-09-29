COOLIO KİMDİR? | Gangsta Paradise şarkısı ile bilinen rapçi Coolio hayatını kaybetti!

90'lı yıllarda ilk çıkışını yapan rap müziğin sevilen ismi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti. Coolio'nun vefatı ardından birçok kişi arama motorları ve sosyal medyada detayları ve hayatını araştırmaya başladı. Özellikle Gangsta Paradise şarkısı ile tüm dünyada hit haline gelen Coolio birçok esere de imza atmıştı. Peki, Coolio kimdir? Kaç yaşında ve neden vefat etti? İşte detaylar...

COOLIO KİMDİR?

Coolio 1 Ağustos 1963 yılında dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Artis Leon Ivey'dir. Grammy ödüllü sanatçı Gangsta Paradise şarkısı ile 90'lı yıllara damga vurmuştur. Şarkı özellikle son dönemde yeniden hit hale gelmişti. Dünyaca ünlü müzik platformunda 1 milyar dinlemeyi yeni aştı.

COOLIO NEDEN ÖLDÜ?

Şarkıcının menajeri, şarkıcının bir arkadaşının evinde tuvalete gittiğini ve daha sonra yerde hareketsiz yatarken bulunduğunu söyledi. Sanatçının tam olarak neden öldüğü açıklanmadı.