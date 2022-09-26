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SGK PERSONEL ALIMI | 2022 SGK personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir? Kimler başvurabilir? KPSS puanı gerekir mi?

SGK Personel Alımı ilanının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alacağı 341 personel için araştırmalar da başladı. Peki SGK Personel alımı başvuru tarihleri ve şartları neler? Kimler başvurabilir? Nereden başvurulur? Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:05
SGK PERSONEL ALIMI | 2022 SGK personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir? Kimler başvurabilir? KPSS puanı gerekir mi?

SGK PERSONEL ALIMI | Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Resmi Gazete'de yer alan ilanında, kurum bünyesine 341 personel alınacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar, başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya koyuldu. SGK bünyesinde 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alınacağı bilgisinin ardından arama motorlarında araştırılan SGK Personel alımı başvuru tarihleri ve şartları neler? Kimler başvurabilir? Nereden başvurulur? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

2022 SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, 30 Eylül-7 Ekim 2022 tarihleri arasında destek personeli, büro personeli, koruma güvenlik görevlisi ve teknisyen olmak için başvuruda bulunabilecekler. Son başvuru tarihi 7 Eküm 2022 olarak belirlenen ilanda başvurular ise 30 Eylül Cuma günü başlayacak.

2022 SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI | KİMLER BAŞVURABİLİR?

SGK personel alımı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından görüntüleyebilecek.

2022 SGK PERSONEL ALIMI NEREDEN BAŞVURULUR?

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Önlisans veya KPSS Ortaöğretim sınavlarında yeterli puanı alarak yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, SGK'nin internet sitesindeki "Duyurular" kısmında yayınlanacak. Başvurunun nereden yapılacağı ve taban puanları ise henüz bilinmiyor.

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