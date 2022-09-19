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Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? | 4/A 4/B emeklilik maaşı hesaplama

Milyonlarca vatandaşın uzun çalışma hayatı sonunda hayalini kurduğu emeklilik için maaş hesaplamaları devam ediyor. Ödenen prim gün sayısı, sigortalı kalma süresi ve yaş gibi birçok unsura bağlı olarak değişen emekli aylıkları ile ilgili arama motorlarında sıklıkla araştırılan Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? | 4/A 4/B emeklilik maaşı hesaplama konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 17:00
Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? | 4/A 4/B emeklilik maaşı hesaplama

Gençliğinde çalışan insanların fiziksel olarak çalışamayacak duruma geldiklerinde, çalışırken ödedikleri vergilerin kendilerine maaş halinde ödenmesi şeklinde tanımlanan emeklilik, milyonlarca vatandaşın hayallerini süslüyor. Emekli maaşı; ödenen prim, gün sayısı ve yaş gibi birçok farklı etkene bağlı olarak değişirken 4/A ve 4/B emekliliğinde ne akdar maaş alacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? sorusunun cevabını araştırıyor. Biz de 4/A 4/B emeklilik maaşı hesaplama ve tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.

SGK bünyesindeki kişiler emekli maaşının ne kadar olduğunu, hizmet dökümü sorgulamalarını ve ne zaman emekli olabileceklerini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulayabilirler.

e-DEVLET 4/B EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASI İÇİN TIKLAYIN

SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr sitesinde4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

4/A EMEKLİLİK MAAŞI HESAPLAMA

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra sırasıyla şu adımları takip edebilirsiniz:

  • T.C Kimlik numaranızı,
  • SSK Sicil Numaranızı,
  • Baba adı,
  • Nüfus il,
  • Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
  • 'Sorgula' butonuna basın

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4/B EMEKLİLİK MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra sırasıyla şu adımları takip edebilirsiniz:

  • TC Kimlik numaranızı,
  • Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4/C EMEKLİLİK MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra sırasıyla şu adımları takip edebilirsiniz:

  • Doğum tarihi,
  • Cinsiyet,
  • 4A çalışma süresi
  • Başlangıç ve bitiş tarihi,
  • Hizmet türünü seçin.
  • Altta bulunan hesapla butonuna basın.

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI

SSK (2000 ÖNCESİ) | 3.293 (Ocak) 4.687 (Temmuz)

SSK (2000 SONRASI) | 2.041 (Ocak) 3.500 (Temmuz)

BAĞ-KUR (ESNAF) | 2.399 (Ocak) 3.500 (Temmuz)

BAĞ-KUR (TARIM) | 2.262 (Ocak) 3.500 (Temmuz)

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