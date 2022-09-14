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TOKİ EMEKLİLERE 50 BİN SOSYAL KONUT YAPACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ'nin dar gelirliler projesinde detaylar belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardıdnan emekli, gazi ve şehit yakınları, engelli ve 18-30 yaş arası gençlere tanınacak TOKİ evleri hakkında belli oldu. İşte TOKİ sosyal konut projesi tüm detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 09:31
TOKİ EMEKLİLERE 50 BİN SOSYAL KONUT YAPACAK

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde detayların belli olmasının ardından konut, iş yeri veya arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında TOKİ'nin emekli, genç, engelli ve gazi ve şehit yakınlarına vereceği ev sayısını araştırıyor. Başkan Erdoğan'ın detaylarını duyurduğu projeye yarın başlayacak olan başvurular Ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öncemli satır başları ve TOKİ sosyal konut projesi detayları...

Şehit yakını ve gazilere 12 bin 500 konut. Engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. 18-30 yaş arası gençler için de kontenjan oluşturduk, 50 bin konutu yarınlarımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik.

"Maliyet fiyatları üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Vatandaşlarımız 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde 16 bin lira olan vatandaşlarımız başvurabilecektir. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere ise fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak TOKİ'den ev almaya çalışanlar hem ödediklerini kaybedecek hem evlerini kaybedecek. Sıkı bir denetim mekanizması kuracağız."

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