Haberler Haberler 2022 YKS ek tercih ne zaman bitiyor? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 YKS ek tercih ne zaman bitiyor? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih ile ilgili detaylar üniversite sınavına giren adayların gündeminde bulunuyor. YKS ek tercih listelerini hazırlayanlar tercih sonuçlarını, tercihini yapmayan adaylar ise tercih sürecinin biteceği günü araştırıyorlar. Peki 2022 YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte binlerce öğrencinin sorduğu soruların yanıtları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 18:00 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 18:06
2022 YKS ek tercih ne zaman bitiyor? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih işlemleri 7 Eylül itibarıyla başladı. Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlara göre YKS ek tercihlerini 13 Ağustos gününe kadar gerçekleştirebilecekler. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler büyük bir heyecanla "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. YKS ek tercih sonuç sorgulaması hakkında merak edilenler...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Buna göre YKS ek yerleştirme başvuruları 13 Eylül'de sona erecek.

YKS EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN👈

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek yerleştirme takviminde tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşılmadı. Ancak ek yerleştirme üniversite kayıtlarının 26-30 Eylül tarihleri arasında alınacak olması sebebiyle tercih sonuçlarının 14-26 Eylül arasında açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçlarının sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanacağı tahmin ediliyor.

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül

YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül

YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül

YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

EK TERCİH ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YKS ek tercih ücret ödemeleri 14 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Tercih ettiği programa yerleşen adaylar 25 ile 28 Eylül günleri arasında elektronik kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığıVakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan"ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

DİĞER
Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek adeta eridi!
AB 18 yaşındaki gençlere Avrupa'da geçerli 35 bin tren bileti dağıtacak! Türkiye'den de başvurulabilecek
F.Bahçe'ye Lemos piyangosu! Teklif...
İsmail Kartal'ın gözdesiydi Jorge Jesus alıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?
İOS 16 ne zaman çıkacak?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2022 NE KADAR? İşte yeni kıdem tazminatı tavanı!
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Joshua King'den flaş sözler! Joshua King'den flaş sözler! 17:21
F.Bahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? F.Bahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? 17:04
G.Saray'da transfer krizi! Basketbol şubesi... G.Saray'da transfer krizi! Basketbol şubesi... 17:04
Beşiktaş - Başakşehir maçı tüm detayları! Beşiktaş - Başakşehir maçı tüm detayları! 16:50
Ebrar Karakurt'tan Dünya Şampiyonası açıklaması Ebrar Karakurt'tan Dünya Şampiyonası açıklaması 16:48
F.Bahçe'ye Lemos piyangosu! Teklif... F.Bahçe'ye Lemos piyangosu! Teklif... 16:23
Daha Eski
Rennes'den F.Bahçe maçı öncesi flaş hamle! Rennes'den F.Bahçe maçı öncesi flaş hamle! 16:08
Sivassporlu Yatabare'nin acı günü! Sivassporlu Yatabare'nin acı günü! 16:04
Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV maçı ertelendi Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV maçı ertelendi 16:01
Adana Demirspor - Trabzonspor hangi kanalda? Adana Demirspor - Trabzonspor hangi kanalda? 16:01
Diego Costa'nın yeni takımı açıklandı! Diego Costa'nın yeni takımı açıklandı! 15:53
Arda Turan'dan futbola veda! "Gözyaşları içerisinde..." Arda Turan'dan futbola veda! "Gözyaşları içerisinde..." 15:14