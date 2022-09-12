2022 YKS ek tercih ne zaman bitiyor? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih işlemleri 7 Eylül itibarıyla başladı. Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlara göre YKS ek tercihlerini 13 Ağustos gününe kadar gerçekleştirebilecekler. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler büyük bir heyecanla "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. YKS ek tercih sonuç sorgulaması hakkında merak edilenler...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Buna göre YKS ek yerleştirme başvuruları 13 Eylül'de sona erecek.

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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek yerleştirme takviminde tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşılmadı. Ancak ek yerleştirme üniversite kayıtlarının 26-30 Eylül tarihleri arasında alınacak olması sebebiyle tercih sonuçlarının 14-26 Eylül arasında açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçlarının sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanacağı tahmin ediliyor.

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül

YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül

YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül

YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

EK TERCİH ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YKS ek tercih ücret ödemeleri 14 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Tercih ettiği programa yerleşen adaylar 25 ile 28 Eylül günleri arasında elektronik kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığıVakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan"ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.