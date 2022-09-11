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Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem

Avustralya!nın kuzeyinde bulunan Papua Yeni Gine!de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 18:29
Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre 80 km. derinlikte gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem için tsunami uyarısı da yapıldı. Papua Yeni Gine'deki büyük deprem yerel saatle 09.46'da gerçekleşti. Depremin merkez üssü ülkenin kuzeydoğusundaki 8.500 nüfuslu Kainantu bölgesine 68 km mesafede bulunuyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, depremin ardından Papua Yeni Gine ve Endonezya kıyılarına yönelik tsunami uyarısı verdi, sonrasında uyarıyı kaldırdı.

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