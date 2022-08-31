GSB KURA ÇEKİMİ SORGULAMA EKRANI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) temizlik görevlisi meslek kolunda, 144 engelli vatandaşımız, 106 eski hükümlü statüsünde olan toplamda 1017 vatandaşımız sürekli işçi alımı kapsamında bakanlık bünyesine dahil edileceği açıklanmıştı. Yapılan başvurular sonrasında kura çekimi için 31 Ağustos tarihi verilmişti... Beklenen gün geldi! Noter huzurunda yapılan GSB kura çekimi sonuçları bakanlığa bağlı internet sitesinden duyurulacak.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda;

"4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında temizlik görevlisi meslek kolunda 144'ü engelli, 106'sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımlara ilişkin aday listelerinin belirlenmesi amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecektir." denilmişti.

GSB KURA ÇEKİMİ NEREDE, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Kura çekimi, 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da GSB Merkez Binası Konferans Salonu'nda (Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi Numara: 13 Altındağ/ANKARA) yapıldı.

GSB 2022 KURA ÇEKİMİ SORGULAMA EKRANI!