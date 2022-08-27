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NASA KEŞFETTİ | Bu yeni gezegende 1 yıl sadece 11 gün ediyor

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) bağlı bir araştırma ekibi, Dünya’dan yaklaşık 100 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir gezegen keşfettiğini duyurdu. Konuyla ilgili NASA'nın yaptığı açıklamalar ise dikkat çekici...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:30
NASA KEŞFETTİ | Bu yeni gezegende 1 yıl sadece 11 gün ediyor

Montreal Üniversitesi liderliğindeki bir ekip, NASA'nın yerleşik teleskoplarla desteklenen TESS uydusundan elde ettiği gözlemlerle, Dünya'dan daha büyük ve yaklaşık 100 ışık yılı uzaklığımızda bulunan bir gezegen keşfetti. Bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönen bu gezegenin yüzde 30'unun suyla kaplı olabileceği düşünülüyor.

Keşfedilen bu ötegezegene TOI-1452b adı verildi. Gezegen, Draco takımyıldızında bulunan bir ikili sistemde yer alan iki küçük yıldızdan birinin yörüngesinde dönüyor. Rapora göre gezegen, suyun sıvı kalması için sıcaklığın uygun olduğu yaşanılabilir bir bölgede bulunuyor. Bu yüzden de araştırma ekibi gezegenin bir okyanusla kaplı olabileceğini düşünüyor.

1 YIL SADECE 11 GÜN'E KARŞILIK

Yeni keşfedilen gezegen, Güneş'ten dört kat daha küçük bir yıldızın, ikili M cüce yıldızının, etrafında dönüyor. Yapılan açıklamalara göre gezegen o kadar hızlı dönüyor ki, TOI-1452b'de 1 yıl yalnızca 11 gün sürüyor. Gezegenin etrafında döndüğü yıldız Güneş'ten daha küçük ve soğuk olduğu için, gezegen yıldızından Venüs'ün Güneş'ten aldığı kadar ışık alabiliyor.

DÜNYA'DAN 5 KAT DAHA BÜYÜK

Dünya'dan yaklaşık olarak beş kat daha büyük olduğu düşünülen gezegen, bugüne kadar keşfedilen okyanus gezegenleri arasındaki en iyilerden birisi ve yeni süper dünya olabilir. Gezegen hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirten bilim insanları, TOI-1452b'nin çok az atmosferi olan ya da hiç olmayan büyü bir kaya gezegeni olabileceğini düşünüyor. Aynı zamanda gezegenin düşük moleküler ağırlıklı bir atmosfere sahip olan karasal bir gezegen olabileceği de düşünülüyor.

Araştırma ekibi gezegeni daha yakından ve detaylı inceleyebilmek, suyun varlığını doğrulayabilmek için James Webb Uzay Teleskobu ile bir gözlem yapmayı düşünüyor.

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