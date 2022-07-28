TAZE CEVİZ NE ZAMAN ÇIKACAK? | Ceviz mevsimi ne zaman? 2022 ceviz hasadının tarihi!

Taze ceviz için geri sayım devam ediyor ve yeni sezonda cevizin ne zaman toplanacağı, ceviz hasadının nasıl yapılacağı araştırılmaya devam ediyor. Hem tatlıların hem de yemeklerin vazgeçilmezi olan, tek başına da tüketilen ve bitmek bilmeyen faydalarıyla uzmanların bir numaralı besin tavsiyeleri arasında yer alan cevize dair merak edilenler...

CEVİZ NE ZAMAN TOPLANIR?

Ceviz hasadının yapılacağı ve taze cevizlerin satışa sunulacağı tarih için sonbahar mevsimini söylemek yanlış olmayacaktır çünkü bazı unsurlar ceviz hasadının tarihini belirlemektedir:

Hasadın yapıldığı yıl yağan yağış miktarı

Hasat yapılan bölgenin sıcaklık dengesi

Hasat yapılan bölgedeki toprak ve iklim şartları

Ülkemizde ceviz toplaması sonbahar mevsiminde ve Eylül ayında yapılır.

Ceviz toplamak için en iyi zaman ise cevizin yeşil kısmının üçte birinin çatlamaya başladığı zaman olarak bilinmektedir.

Cevizin içinin tam dolu olduğu ve boşluk olmadığı zaman ceviz toplanabilir.

Ceviz kabuğundaki yumuşaklık yerini sertliğe bıraktığı zaman toplama için uygun zaman anlamına gelir.

CEVİZ NASIL TOPLANMALI?

Ceviz ağacının silkelenerek cevizlerin toplanması önerilir.

İş makineleri veya silkeleme yapabilecek aletler ile ağaca zarar vermeyecek şekilde toplama işlemi doğru olacaktır. Dalları silkelemek ağacı silkelemeye göre daha zahmetli ve uzun bir süreç olacaktır. Toplarken asıl dikkat edilmesi gereken; ağaca zarar vermemek ve gelecek yıllarda aynı mahsulü alabilmektir.

CEVİZ HASADI NASIL YAPILIR?

Hasattan önceki 20 günlük süreçte ağaçlar en az iki kez sulanmalıdır. Bu sayede hasat kolay olur ve meyvenin kalitesi artar.

Hasat zamanı geldiğinde hasat olabildiğince hızlı bir şekilde yapılmalı, güneşin tepede olduğu sıcak saatlerde ara verilmemelidir.

CEVİZ HASADINDAN SONRA MAHSÜLLER NASIL DEPOLANIR?