Haberler Haberler TAZE CEVİZ NE ZAMAN ÇIKACAK? | Ceviz mevsimi ne zaman? 2022 ceviz hasadının tarihi!

TAZE CEVİZ NE ZAMAN ÇIKACAK? | Ceviz mevsimi ne zaman? 2022 ceviz hasadının tarihi!

Faydası saymakla bitmeyen; birçok yemeğin ve tatlının vazgeçilmezi olan cevizin ne zaman toplandığı özellikle de taze ceviz yemek isteyenler tarafından araştırılmaya başladı. Türk ekonomisine oldukça önemli katkısı olan cevizin hasat tarihi ve ceviz hasadının nasıl yapıldığına dair merak edilen detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 17:00
TAZE CEVİZ NE ZAMAN ÇIKACAK? | Ceviz mevsimi ne zaman? 2022 ceviz hasadının tarihi!

Taze ceviz için geri sayım devam ediyor ve yeni sezonda cevizin ne zaman toplanacağı, ceviz hasadının nasıl yapılacağı araştırılmaya devam ediyor. Hem tatlıların hem de yemeklerin vazgeçilmezi olan, tek başına da tüketilen ve bitmek bilmeyen faydalarıyla uzmanların bir numaralı besin tavsiyeleri arasında yer alan cevize dair merak edilenler...

CEVİZ NE ZAMAN TOPLANIR?

Ceviz hasadının yapılacağı ve taze cevizlerin satışa sunulacağı tarih için sonbahar mevsimini söylemek yanlış olmayacaktır çünkü bazı unsurlar ceviz hasadının tarihini belirlemektedir:

  • Hasadın yapıldığı yıl yağan yağış miktarı
  • Hasat yapılan bölgenin sıcaklık dengesi
  • Hasat yapılan bölgedeki toprak ve iklim şartları

Ülkemizde ceviz toplaması sonbahar mevsiminde ve Eylül ayında yapılır.

  • Ceviz toplamak için en iyi zaman ise cevizin yeşil kısmının üçte birinin çatlamaya başladığı zaman olarak bilinmektedir.
  • Cevizin içinin tam dolu olduğu ve boşluk olmadığı zaman ceviz toplanabilir.
  • Ceviz kabuğundaki yumuşaklık yerini sertliğe bıraktığı zaman toplama için uygun zaman anlamına gelir.

CEVİZ NASIL TOPLANMALI?

Ceviz ağacının silkelenerek cevizlerin toplanması önerilir.
İş makineleri veya silkeleme yapabilecek aletler ile ağaca zarar vermeyecek şekilde toplama işlemi doğru olacaktır. Dalları silkelemek ağacı silkelemeye göre daha zahmetli ve uzun bir süreç olacaktır. Toplarken asıl dikkat edilmesi gereken; ağaca zarar vermemek ve gelecek yıllarda aynı mahsulü alabilmektir.

CEVİZ HASADI NASIL YAPILIR?

  • Hasattan önceki 20 günlük süreçte ağaçlar en az iki kez sulanmalıdır. Bu sayede hasat kolay olur ve meyvenin kalitesi artar.
  • Hasat zamanı geldiğinde hasat olabildiğince hızlı bir şekilde yapılmalı, güneşin tepede olduğu sıcak saatlerde ara verilmemelidir.

CEVİZ HASADINDAN SONRA MAHSÜLLER NASIL DEPOLANIR?

  • Silkelenerek ağaç dibine dökülen cevizler seri bir şekilde toplanıp yeşil kabuğundan çıkartılır.
  • Bu aşamada makine kullanımı tavsiye edilir. Yeşil kabuğundan ayrılarak gölge ve havadar bir alanda karıştırılan cevizler burada kurutulabilir.
  • Yeterince kurutulduktan sonra hava sirkülasyonu olan bir çuvalda, uygun bir depoda saklanabilir.
  • Gerekli olmadıkça ceviz sert kabuğundan çıkartılmamalıdır. İç cevizin sağlıklı bir şekilde saklanması zor ve ömrü kısadır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Evander transferi sonrası Cimbom'dan bir hamle daha! Okan Buruk istedi...
Latif Doğan kötü haberi verdi Songül Karlı, Fulden Uras ve birçok ünlüden mesaj yağdı: "Hakkın rahmetine kavuştu..."
Beşiktaş Keny ile anlaştı mı? Resmi açıklama geldi!
Özbek müjdeyi verdi! "Taraftarımız rahat olsun"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? | İşsizlik maaşı ayın kaçında yatırılıyor?
ÖSYM GİRİŞ EKRANI - ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ 2022
ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ | 2022 - 2023 üniversite zamlı harç ücretleri ne kadar oldu?
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?
KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: KPSS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor genç futbolcusunu 1. Lig ekibine kiraladı! Trabzonspor genç futbolcusunu 1. Lig ekibine kiraladı! 16:46
Başakşehir Atabey Çiçek'i kiraladı! İşte yeni adresi Başakşehir Atabey Çiçek'i kiraladı! İşte yeni adresi 16:28
Beşiktaş Keny ile anlaştı mı? Resmi açıklama geldi! Beşiktaş Keny ile anlaştı mı? Resmi açıklama geldi! 16:22
Konyaspor - Bate maçı saat kaçta? Konyaspor - Bate maçı saat kaçta? 16:18
M. Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta? M. Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta? 16:13
Sivasspor Süper Kupa'ya hazırlanıyor Sivasspor Süper Kupa'ya hazırlanıyor 15:57
Daha Eski
Fenerbahçe'de flaş istifa kararı! Resmen açıklandı Fenerbahçe'de flaş istifa kararı! Resmen açıklandı 15:23
Trabzonspor'da Süper Kupa mesaisi sürdü Trabzonspor'da Süper Kupa mesaisi sürdü 15:20
Vettel emeklilik tarihini açıkladı! Vettel emeklilik tarihini açıkladı! 15:05
M. Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta? M. Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta? 14:41
Fırtına milli golcü için yeniden devrede! Fırtına milli golcü için yeniden devrede! 14:35
Konyaspor - Bate Borisov maçı saat kaçta? Konyaspor - Bate Borisov maçı saat kaçta? 14:17