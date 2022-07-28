Haberler Haberler GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı... GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı... GTA 6 ne zaman çıkacak?

Seride çıkan her yeni oyunun yıllarca yüksek satış ve oyuncu rakamlarına ulaştığı GTA serisinin yenisi GTA 6 ile ilgili yeni detaylar sızdırıldı. Oyun dünyasını yakından takip eden gazeteci Jason Schreier'ın GTA VI ile ilgili paylaştığı bilgilerde yeni karakterle ve oyunun geçeceği şehirle ilgili detaylar var. İşte GTA 6 ile ilgili son gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 19:25 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 19:27
GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı

Her çıktığında büyük ses getiren ve oyun severlerin en çok beklediği oyunlardan olan Grand Theft Auto 6 ile ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı

Şirketin birçok oyununda imzası olan Dan Houser'ın Rockstar'dan ayrılmasının ardından, GTA 6'nın seleflerinden çok daha farklı olabileceği konuşuluyordu.

GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı

Bunun yanında, şirket çalışanlarının oyun yapımcısı Rockstar'da morallerin çok yüksek olduğunu söylemesine rağmen GTA 6'nın geliştirme süreci beklenenden çok daha yavaş ilerliyor.

GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı

Bu da oyunun çıkış zamanıyla ilgili bazı endişeleri de ortaya çıkarmıyor değil... Zira, son oyun olan GTA V, 17 Eylül 2013'te piyasaya sürülmüştü ve serinin hayranları uzun zamandır GTA 6'yla ilgili bir haber bekliyor.

GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı

Neyse ki, GTA VI ile ilgili haberler yavaş yavaş sızdırılmaya, sosyal medya başta olmak üzere internette dolaşmaya başladı.

GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı

Bu bilgilerden en sonuncusu oyun dünyasını yakından takip eden gazeteci Jason Schreier'e ait.

GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı

OYUNDA İKİ KARAKTER OLACAK

Oyunun ana karakterleri, haritası ve yapım süreciyle ilgili öğrendiğimiz bu yeni detaylar elbette Rockstar tarafından onaylanmış bilgiler değil ancak Jason Schreier'ın bu konuda güvenilir bir gazeteci olduğunu söyleyebiliriz.

GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı

Jason Schreier'ın paylaştığı bilgilere göre oyunun iki ana karakteri var. Bu karakterlerden biri erkek diğeri ise kadın.

GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı

Kadın karakterin Latin kökenli olacağı da diğer bir iddia. Bu iddia doğruysa, GTA 6 da seri tarihinde ilk kadın karakterli oyun olacak.

GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı

ESİN KAYNAĞI BONNIE VE CLYDE

Ana karakterlerin ''Bonnie ve Clyde''dan esinlenildiği gelen bilgiler arasında.

GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı

Ancak, yapımcılar, marjinilize edilen gruplar hakkında şaka yapmaktan kaçınacaklarını da ifade etti.

GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı

ÇIKIŞ TARİHİ HAKKINDA BELİRSİZLİK HAKİM

Sektör uzmanları GTA 6'nın Nisan 2023-Mart 2024 arasında çıkacağını düşünse de geliştiriciler bundan emin değil.

GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı

Haber için konuşan kaynaklar, oyunun çıkmasına en az iki yıl kadar uzun bir süre olduğu düşüncesine sahip. Bu da haklı olarak serinin fanlarını da üzüyor.

GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı

Bazı kaynaklara göre GTA 6'nın haritası önceki oyunlara oranla çok daha büyük olacaktı. Harita'nın ayrıca, hem Güney hem de Kuzey Amerika'dan bölümler içermesi planlanıyordu.

GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı

Ancak yeni oyunun Miami'nin hayali bir versiyonunda geçmesine karar verildi. Serinin çok beğenilen altıncı oyununda bu şehre Vice City ismi verilmişti. Bakalım RockStar bu kez nasıl bir isim tercih edecek.

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