GTA 6'dan yeni detaylar sızdı! İşte GTA VI ana karakteri ve mekanı... GTA 6 ne zaman çıkacak?

Her çıktığında büyük ses getiren ve oyun severlerin en çok beklediği oyunlardan olan Grand Theft Auto 6 ile ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Her çıktığında büyük ses getiren ve oyun severlerin en çok beklediği oyunlardan olan Grand Theft Auto 6 ile ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Şirketin birçok oyununda imzası olan Dan Houser'ın Rockstar'dan ayrılmasının ardından, GTA 6'nın seleflerinden çok daha farklı olabileceği konuşuluyordu.
Bunun yanında, şirket çalışanlarının oyun yapımcısı Rockstar'da morallerin çok yüksek olduğunu söylemesine rağmen GTA 6'nın geliştirme süreci beklenenden çok daha yavaş ilerliyor.
Bu da oyunun çıkış zamanıyla ilgili bazı endişeleri de ortaya çıkarmıyor değil... Zira, son oyun olan GTA V, 17 Eylül 2013'te piyasaya sürülmüştü ve serinin hayranları uzun zamandır GTA 6'yla ilgili bir haber bekliyor.
Neyse ki, GTA VI ile ilgili haberler yavaş yavaş sızdırılmaya, sosyal medya başta olmak üzere internette dolaşmaya başladı.
Bu bilgilerden en sonuncusu oyun dünyasını yakından takip eden gazeteci Jason Schreier'e ait.
OYUNDA İKİ KARAKTER OLACAK
Oyunun ana karakterleri, haritası ve yapım süreciyle ilgili öğrendiğimiz bu yeni detaylar elbette Rockstar tarafından onaylanmış bilgiler değil ancak Jason Schreier'ın bu konuda güvenilir bir gazeteci olduğunu söyleyebiliriz.
Jason Schreier'ın paylaştığı bilgilere göre oyunun iki ana karakteri var. Bu karakterlerden biri erkek diğeri ise kadın.
Kadın karakterin Latin kökenli olacağı da diğer bir iddia. Bu iddia doğruysa, GTA 6 da seri tarihinde ilk kadın karakterli oyun olacak.
ESİN KAYNAĞI BONNIE VE CLYDE
Ana karakterlerin ''Bonnie ve Clyde''dan esinlenildiği gelen bilgiler arasında.
Ancak, yapımcılar, marjinilize edilen gruplar hakkında şaka yapmaktan kaçınacaklarını da ifade etti.
ÇIKIŞ TARİHİ HAKKINDA BELİRSİZLİK HAKİM
Sektör uzmanları GTA 6'nın Nisan 2023-Mart 2024 arasında çıkacağını düşünse de geliştiriciler bundan emin değil.
Haber için konuşan kaynaklar, oyunun çıkmasına en az iki yıl kadar uzun bir süre olduğu düşüncesine sahip. Bu da haklı olarak serinin fanlarını da üzüyor.
Bazı kaynaklara göre GTA 6'nın haritası önceki oyunlara oranla çok daha büyük olacaktı. Harita'nın ayrıca, hem Güney hem de Kuzey Amerika'dan bölümler içermesi planlanıyordu.
Ancak yeni oyunun Miami'nin hayali bir versiyonunda geçmesine karar verildi. Serinin çok beğenilen altıncı oyununda bu şehre Vice City ismi verilmişti. Bakalım RockStar bu kez nasıl bir isim tercih edecek.