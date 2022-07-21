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KIZ TAVLASI NASIL OYNANIR? Kız tavlası nedir, kuralları neler? Kız tavlası oynarken nelere dikkat edilmesi gerekir?

İlk defa 8. yüzyılda Hindistan'da oynanan ve günümüze kadar ulaşan tavla oyunu, birçok kişinin en keyif olduğu oyunlardan biridir. Normal tavla oyununun yanı sıra, kız tavlası olarak bilinen oyun da tamamen şansa dayalı olmasıyla bilindiğinden; oyuncular için oldukça heyecan vericidir. Gelen zara göre kazananın belirlendiği kız tavlasının nasıl oynandığı ve kuralları ise merak edilmektedir. İşte kız tavlasına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 14:19 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 14:30
KIZ TAVLASI NASIL OYNANIR? Kız tavlası nedir, kuralları neler? Kız tavlası oynarken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Kız tavlasının oynanışı ve kuralları birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Heyecanı yüksek bir oyun olarak bilinen; kazanını gelen zarın belirlediği kız tavlasına dair merak edilenler ve nasıl oynandığına dair detaylar haberimizde...

KIZ TAVLASI NASIL OYNANIR?

  • Kız tavlasında oyuncular pullarını karşılıklı ya da çaprazlama dizebilir.
  • 6, 5 ve 4 kapısı olarak adlandırılan yerlere 3'er tane; 3, 2 ve 1 kapısına ise 2 adet pul dizilir.
  • Oyunun başında, oyuncular birer zar atar ve yüksek zarı atan oyuncu, oyuna başlar.
  • İki taraf da aynı zarı attıysa tekrar zar atılır.

KIZ TAVLASININ KURALLARI NELERDİR?

  • Kız tavlası, 30 pul ve 2 zarla oynanmaktadır.
  • Her oyuncu 15 pula sahiptir.
  • Oyunun asıl amacı, yüksek zar atıp pulları diğer oyuncudan daha önce açıp toplamaktır.
  • Çift zar atan kapısındaki tüm pulları toplar. Örneğin 5 x 5 atan oyuncu, 5 kapısındaki üç pulu da kapatabilir.
  • Zarlardan biri yarım gelirse ya da tavla platformunun dışına çıkarsa, oyuncu yeniden zar atar.
  • Yani oyunculardan biri 4 atmışsa ve 4 kapısında pul yoksa 3 kapısından pul alınır.
  • Oyunun başlangıcında pullar hemen toplanmaz. Önce pullar öne doğru açılır. Mesela, 3 kapısındaki pulları almak için üst üste iki kez 3 atmak gerekir. Pullarını önce toplayan oyunu kazanır.
  • Kız tavlası erkek tavlasına göre çok daha çabuk sona erdiği için 3 ya da 5 set yapılabilir. Oyunun sonunda en fazla seti kazanan kazanmış olur.

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