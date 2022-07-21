KIZ TAVLASI NASIL OYNANIR? Kız tavlası nedir, kuralları neler? Kız tavlası oynarken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Kız tavlasının oynanışı ve kuralları birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Heyecanı yüksek bir oyun olarak bilinen; kazanını gelen zarın belirlediği kız tavlasına dair merak edilenler ve nasıl oynandığına dair detaylar haberimizde...

KIZ TAVLASI NASIL OYNANIR?

Kız tavlasında oyuncular pullarını karşılıklı ya da çaprazlama dizebilir.

6, 5 ve 4 kapısı olarak adlandırılan yerlere 3'er tane; 3, 2 ve 1 kapısına ise 2 adet pul dizilir.

Oyunun başında, oyuncular birer zar atar ve yüksek zarı atan oyuncu, oyuna başlar.

İki taraf da aynı zarı attıysa tekrar zar atılır.

KIZ TAVLASININ KURALLARI NELERDİR?