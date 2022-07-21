TAVLA NASIL OYNANIR? | TAVLA NASIL DİZİLİR? Erkek tavlası kuralları ve oynama yönü

Tavlanın erkek ve kız tavlası şeklinde iki farklı türü bulunmaktadır. Kız tavlasının oynanışı, erkek tavlasına göre daha kolaydır. Erkek tavlasının dizilişi ve oynama yönü ise zaman zaman karıştırılmaktadır. Tavlada iki farklı renk 30 pul, 2 zar ve 24 hane bulunmaktadır. Erkek tavlası oynamak isteyenler için tavlanın oynanışına ve pulların dizilişine dair merak edilenler haberimizde...

TAVLA NASIL DİZİLİR VE OYNAMA YÖNÜ NEDİR?

Tavla oynarken dizilime göre pullar 3'lü, 5'li ve 2'li şekilde tahta üzerine yerleştirilir ve ardından, zarlar ile beraber saat yönünde veya saatin tersi şekilde pullar toplanmaya başlanır.

Tavlada amaç hane içerisindeki pulları hareket ettirirken genelde üst üste getirmektir.

Herhangi bir bul tek başına hane üzerinde kalırsa kırılabilir fakat en az iki ya da daha fazla pul üst üste geldiğinde kırılamaz, tavlada bu 'kapı' olarak adlandırılır.

Buna dikkat etmek üzere, taşlar dikkatli şekilde kişinin kendi tarafına doğru toplanır. Bütün taşları ilk kim toplarsa oyunu o kazanır. Beş oyun kazanan, tavlanın galibi olur.

ERKEK TAVLASI NASIL OYNANIR?

Tavla 2 adet zarla oynanmaktadır ve oyunun başlangıcında oyuncular sırasıyla birer zar atar. Büyük zar atan oyuna başlar. Beraberlik durumunda tekrar zar atılır. Oyuncular sırayla zar atarak gelen zarların toplamı kadar pulları hareket ettirerek, toplama bölgesine getirmeye çalışır. Tavladaki amaç, rakibin pullarını ilerletmesinin ve toplamasının önüne geçmektir.

Pullarını ilk toplatan oyunu kazanır. Kazanan oyuncu son pulunu aldığı anda rakipte tüm pulları toplama bölgesine sokmuş ve en az bir pul toplamışsa kazanan oyuncu 1 puan elde etmiştir.

Oyunculardan birisi pullarını henüz toplama bölgesine getiremeden diğeri tüm pulları toplayıp oyunu kazanırsa bu durum 'mars' olarak adlandırılır. Mars yapan oyuncu 2 puan kazanır.

Oyuncunun oynayabileceği hamle varsa attığı iki zardaki sayıyı da oynamak zorundadır.

Oyuncunun attığı zarlarda aynı iki sayının gelmesi durumuna çift denir. Çift atılması durumunda zardaki sayı 4 kere oynanır.

Bir hanede tek pul varsa rakip onu puluyla kırabilir ve eğer pulunuz kırıldıysa atılsn zara göre rakibin sahasından boş yere denk gelmesi halinde tekrar oyuna dönülebilir.

Kırık pulunuzu oyuna sokabilmek için zar attığınız hanenin boş veya rakibinizin en fazla 1 pulu olması gerekmektedir; aksi halde müsait bir zar atana kadar pulunuzu oyuna sokmanız mümkün değildir.

Eğer kırık pulunuz varsa bu pulu oyuna dahil etmeden başka hamle yapamazsınız. Pulu oyuna dahil edebilecek uygun hane yoksa rakibinizin oynamasını bekleyip herhangi bir hane uygun duruma gelene kadar zar atamazsınız.

TAVKADA PUL TOPLAMA KURALLARI

Pullarınızın tümünü kendi evinize toplamanız gerekmektedir.

Attığınız zarın gösterdiği hanelerdeki pulları tek tek kendi evinize toplamaya başlamanız gerekir.

Tercihen en uzak noktaları en yakına çekerek bu işlemi yapmalısınız ve daha sonra tüm pullarınız toplandığında ise pullarınızı toplamaya başlamalısınız.

Örneğin 6-3 attınız, 6. ve 3. hanelerdeki pullarınızı tek tek toplamaya başlamalısınız. Gelen hanelerde pulunuz bulunmuyorsa da en yüksek hanedeki pulları yavaş yavaş alt hanelere kaydırabilirsiniz.

TAVLA OYUNUNU KAZANMANIN TAKTİKLERİ