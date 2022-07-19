Haberler Haberler Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Her hafta en az 2 adet bedava oyun dağıtarak oyun severlerin takdirini toplayan Epic Games, dağıttığı indirim kuponları ve indirimlerle de dikkat çekmeye devam ediyor. Bu indirimlerden bir tanesi daha geldi çattı! Epic Games'in 2022 Yaz İndirimleri resmen başladı. İşte Epic Games'te 10 TL ve altına satın alabileceğiniz en güzel 20 oyun...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 00:11 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 00:25
Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Dağıttığı ücretsiz oyunlarla oyun severlerin gönlünde taht kuran ve Steam, UPlay, Origin ve Game Pass gibi rakiplerinin de dikkatini çeken Epic Games, indirim kuponları ve indirim kampanyalarına da bir taraftarn devam ediyor.

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Bu kampanyaların en yenisi ise 2022 Yaz İndirimleri. Epic Games, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile geleneksel hale getirdiği Yaz İndirimleri 2022 kampanyasının başladığını duyurdu.

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Oyuncular, yüzde 75'i aşan indirimlerle ciddi anlamda tasarruf sağlayabilecekler.

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

İşte Epic Games 2022 Yaz İndirimleri'nde 10 TL altına satın alınabilecek en iyi 20 oyun...

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Metro: 2033 Redux
Normal fiyat: 31 TL
İndirimli fiyat: 7,75 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Gone Home
Normal fiyat: 25 TL
İndirimli fiyat: 7,50 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

BioShock Remastered
Normal fiyat: 31 TL
İndirimli fiyat: 7,75 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

theHunter: Call of the Wild
Normal fiyat: 32 TL
İndirimli fiyar: 9.60 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

The Town of Light
Normal fiyat: 33 TL
İndirimli fiyat: 4,95 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Close To The Sun
Normal fiyat: 32 TL
İndirimli fiyat: 9,60 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Submerged
Normal fiyat: 33 TL
İndirimli fiyat: 3,30 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Batman Arkham City Game of the Year Edition
Normal fiyat: 31 TL
İndirimli fiyat: 7,75 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Tomb Raider GOTY
Normal fiyat: 42 TL
İndirimli fiyat: 8,40 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Iratus: Lord of the Dead
Normal fiyat: 42 TL
İndirimli fiyat: 8,40 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Shadow Tactics: Blades of the Shogun
Normal fiyat: 59 TL
İndirimli fiyat: 5,90 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Super Meat Boy
Normal fiyat: 24 TL
İndirimli fiyat: 3,12 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Limbo
Normal fiyat: 17 TL
İndirimli fiyat: 4,25 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Lifeless Planet: Premier Edition
Normal fiyat: 31 TL
İndirimli fiyat: 6,20 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

This War of Mine
Normal fiyat: 31 TL
İndirimli fiyat: 6,20 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Inside
Normal fiyat: 31 TL
İndirimli fiyat: 7,75 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Torchlight
Normal fiyat: 19 TL
İndirimli fiyat: 9,50 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

For The King
Normal fiyat: 32 TL
İndirimli fiyat: 9,60 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

LEGO Batman 2: DC Super Heroes
Normal fiyat: 31 TL
İndirimli fiyat: 7,75 TL

Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Colt Canyon
Normal fiyat: 25 TL
İndirimli fiyat: 7,50 TL

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