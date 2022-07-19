Epic Games Yaz İndirimleri başladı! İşte 10 TL altına alınabilecek en iyi 20 oyun

Dağıttığı ücretsiz oyunlarla oyun severlerin gönlünde taht kuran ve Steam, UPlay, Origin ve Game Pass gibi rakiplerinin de dikkatini çeken Epic Games, indirim kuponları ve indirim kampanyalarına da bir taraftarn devam ediyor.
Dağıttığı ücretsiz oyunlarla oyun severlerin gönlünde taht kuran ve Steam, UPlay, Origin ve Game Pass gibi rakiplerinin de dikkatini çeken Epic Games, indirim kuponları ve indirim kampanyalarına da bir taraftarn devam ediyor.
Bu kampanyaların en yenisi ise 2022 Yaz İndirimleri. Epic Games, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile geleneksel hale getirdiği Yaz İndirimleri 2022 kampanyasının başladığını duyurdu.
Oyuncular, yüzde 75'i aşan indirimlerle ciddi anlamda tasarruf sağlayabilecekler.
İşte Epic Games 2022 Yaz İndirimleri'nde 10 TL altına satın alınabilecek en iyi 20 oyun...
Metro: 2033 Redux
Normal fiyat: 31 TL
İndirimli fiyat: 7,75 TL
Gone Home
Normal fiyat: 25 TL
İndirimli fiyat: 7,50 TL
BioShock Remastered
Normal fiyat: 31 TL
İndirimli fiyat: 7,75 TL
theHunter: Call of the Wild
Normal fiyat: 32 TL
İndirimli fiyar: 9.60 TL
The Town of Light
Normal fiyat: 33 TL
İndirimli fiyat: 4,95 TL
Close To The Sun
Normal fiyat: 32 TL
İndirimli fiyat: 9,60 TL
Submerged
Normal fiyat: 33 TL
İndirimli fiyat: 3,30 TL
Batman Arkham City Game of the Year Edition
Normal fiyat: 31 TL
İndirimli fiyat: 7,75 TL
Tomb Raider GOTY
Normal fiyat: 42 TL
İndirimli fiyat: 8,40 TL
Iratus: Lord of the Dead
Normal fiyat: 42 TL
İndirimli fiyat: 8,40 TL
Shadow Tactics: Blades of the Shogun
Normal fiyat: 59 TL
İndirimli fiyat: 5,90 TL
Super Meat Boy
Normal fiyat: 24 TL
İndirimli fiyat: 3,12 TL
Limbo
Normal fiyat: 17 TL
İndirimli fiyat: 4,25 TL
Lifeless Planet: Premier Edition
Normal fiyat: 31 TL
İndirimli fiyat: 6,20 TL
This War of Mine
Normal fiyat: 31 TL
İndirimli fiyat: 6,20 TL
Inside
Normal fiyat: 31 TL
İndirimli fiyat: 7,75 TL
Torchlight
Normal fiyat: 19 TL
İndirimli fiyat: 9,50 TL
For The King
Normal fiyat: 32 TL
İndirimli fiyat: 9,60 TL
LEGO Batman 2: DC Super Heroes
Normal fiyat: 31 TL
İndirimli fiyat: 7,75 TL
Colt Canyon
Normal fiyat: 25 TL
İndirimli fiyat: 7,50 TL
BioShock 2 Remastered
Normal fiyat: 31 TL
İndirimli fiyat: 7,75 TL