KYK kredi borcu silinecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıkladı! KYK kredi borcu silindi mi?

Bakanlar Kurulunu'nun toplanması ve Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair ulusa sesleniş yapan Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları ve KYK borçlarına dair son gelişmeler haberimizde...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: KYK BORÇLARI

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, merakla beklenen KYK borçlarına dair açıklama yaptı...





Başkan Erdoğan sona eren Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada milyonlarca vatandaşın merakla beklediği KYK borçlarına dair açıklamada bulundu ve şunları söyledi: "Hiçbir zaman faiz uygulaması yapmadık. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Ödeme sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılacak."