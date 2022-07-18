Haberler Haberler KYK kredi borcu silinecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıkladı! KYK kredi borcu silindi mi?

KYK kredi borcu silinecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıkladı! KYK kredi borcu silindi mi?

KYK borcu konusunda son dakika gelişmesi yaşandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK kredi ödemeleri ile ilgili müjdeyi Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda verdi. Başkan Erdoğan, KYK kredisi ödemelerinden hiçbir zaman faiz alınmadığını, enflasyonun artması ile öğrencilerin mağdur olduğunu ifade etti. Erdoğan, bu duruma razı gelinemeyeceğini belirterek düzenlemeyi duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredi borçlarında sadece ana para ödemesinin alınacağını bildirdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 20:30
KYK kredi borcu silinecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıkladı! KYK kredi borcu silindi mi?

Bakanlar Kurulunu'nun toplanması ve Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair ulusa sesleniş yapan Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları ve KYK borçlarına dair son gelişmeler haberimizde...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: KYK BORÇLARI

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, merakla beklenen KYK borçlarına dair açıklama yaptı...

Başkan Erdoğan sona eren Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada milyonlarca vatandaşın merakla beklediği KYK borçlarına dair açıklamada bulundu ve şunları söyledi: "Hiçbir zaman faiz uygulaması yapmadık. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Ödeme sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılacak."

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