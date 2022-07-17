Haberler Haberler WHATSAPP'TA YENİ DÖNEM: Whatsapp sesli durum özelliği nedir? Whatsapp sesli durum nasıl yapılır?

WHATSAPP'TA YENİ DÖNEM: Whatsapp sesli durum özelliği nedir? Whatsapp sesli durum nasıl yapılır?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Son dönemde birçok güncelleme ile uygulamaya yön verilirken; WhatsApp'a gelen özelliklerin neler olduğu da milyonlarca kullanıcı tarafından merak ediliyor. Son olarak sesli durum özelliği ile dikkatleri üzerine çeken uygulamanın detayları gündemde yerini alıyor. Peki, Whatsapp sesli durum nasıl paylaşılır, sesli durum nedir? İşte Whatsapp'ın yeni özelliği...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 07:46 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 08:00
WHATSAPP'TA YENİ DÖNEM: Whatsapp sesli durum özelliği nedir? Whatsapp sesli durum nasıl yapılır?

Meta'ya ait olan WhatsApp uygulaması son dönemde sık sık gelişmeye ve yeni özelliklerle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak sesli durum özelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken uygulamada, sesli durum özelliğinin nasıl kullanılacağı ise kullanıcılar tarafından araştırılıyor. İşte Whatsapp'ta yeni özelliklere dair merak edilenler...

SESLİ DURUM ÖZELLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

WABetaInfo tarafından sızdırılan bilgilere göre, WhatsApp, sesli durumlar için çalışmalara başladı.

WhatsApp'ın Google Play Beta Program kapsamında sunduğu 2.22.16.3 sürümünde platformda sıklıkla kullanılan durum güncellemeleri için önemli bir yenilik için hazırlıkların sürdüğü öğrenildi. Durumlara sesli not desteği ekleme özelliği birçok kullanıcının dikkatini çekti. Durum sekmesinin alt kısmına mikrofon butonunun eklendiğini de görülürken; bu özelliğin ne zaman hayata geçirileceği ise araştırılmaya başladı.

Sesli notların da diğer durum mesajlarında olduğu gibi yalnızca durum gizlilik ayarlarında seçilen kişilerle paylaşılacağı ve eklenen sesli durumların da diğer resim ve videolardaki gibi uçtan uca şifreleme özelliğiyle korunacağı bildirildi. Ayrıca bu özellik, şimdilik sadece Android uygulamasını kapsıyor.

WHATSAPP SESLİ DURUM ÖZELLİĞİ NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Yeni özellik gelişim aşamasında olduğu için beta kullanıcılarına ne zaman sunulacağı konusunda net bir bilgi henüz paylaşılmadı fakat diğer özelliklerde olduğu gibi kısa zamanda hayata geçirileceği düşünülüyor.

WHATSAPP SESLİ DURUM ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Whatsapp sesli durum özelliği, her zaman kullanılan Whatsapp durumu paylaşma işleminin yapıldığı kısma eklenecek mikrafon imleciyle birlikte kullanılabilecek, böylece kullanıcılar sesli durum paylaşma şansı yakalayacak.

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