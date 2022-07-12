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SİVİLCELERİN BAŞ DÜŞMANI KEKİK! Kekik sivilceleri kökünden kurutuyor 🤔

Sivilce, birçok insanın şikayet ettiği cilt sorunlarınının başında geliyor... Özellikle hassas ciltlerde kendini daha fazla belli eden sivilcelerin çaresi mevcut. Doğadaki en faydalı bitkilerden biri olan kekik, sivilceleri kökünden kurutuyor. Kekik, sivilceli veya yorgun ciltlerde canlanma ve renk eşitleyici etkisinin yanı sıra yorgunluk izlerini silerek pürüzsüz cilt yapısı sunabilir. İşte kekiğin faydaları ve tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 02:08 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 08:14
SİVİLCELERİN BAŞ DÜŞMANI KEKİK! Kekik sivilceleri kökünden kurutuyor 🤔

Sivilce, birçok insanın şikayet ettiği cilt sorunlarınının başında geliyor... Özellikle hassas ciltlerde kendini daha fazla belli eden sivilcelerin çaresi mevcut. Doğadaki en faydalı bitkilerden biri olan kekik, sivilceleri kökünden kurutuyor. Kekik, sivilceli veya yorgun ciltlerde canlanma ve renk eşitleyici etkisinin yanı sıra yorgunluk izlerini silerek pürüzsüz cilt yapısı sunabilir.

KEKİK: SİVİLCELERİN BAŞ DÜŞMANI

Kekik, doğadaki en faydalı bitkilerden biri olması ve kolayca bulunabilmesi sayesinde vazgeçilmez baharatlardan biri. Üstelik yalnızca yemeklerde değil cildinizde de harika etkiler oluşturabilecek çeşitli karışımların ana maddesi olarak kullanılabilir. Antibiyotik ve antiseptik özelliği sayesinde cildinizde sivilceye neden olabilecek bakterileri ortadan kaldırabilme gücüne sahip bu bitki, aynı zamanda yatıştırıcı bir etkiyi de beraberinde getiriyor.

Hassas, sivilceli veya yorgun ciltlerde canlanma ve renk eşitleyici etkisinin yanı sıra yorgunluk izlerini silen kekik, sivilceleri de ortadan kaldırarak pürüzsüz cilt yapısı sunabilir. Üstelik kolay hazırlanması da en iyi avantajlarından birini oluşturur. Fakat bu tonik tarifini denemeden önce olası bir alerjik reaksiyondan kaçınmak için bir uzman tavsiyesi almak önemlidir.

KEKİK TONİĞİ NASIL HAZIRLANIR

2 yemek kaşığı kekik
1 bardak su
2 yemek kaşığı kekiği 1 bardak su içinde kaynatın. Kaynama işleminin ardından süzme işlemini yapmadan önce, üzeri kapatılarak demlenme işlemi yapılmalı. Yaklaşık 10 dakika demlendikten sonra kekikleri süzün. Hazırladığınız bu su, ihtiyacınız olan bakımı yapmak için yeterlidir.

Eğer aynı zamanda nemlendirme işlemine de yardımcı olmasını isterseniz, sıvı formda hindistan cevizi yağı eklemesi yapabilirsiniz.

KEKİK TONİĞİ NASIL UYGULANMALI

Kekik suyunu en etkili olacak şekilde kullanabilmek için öncelikle bir buhar banyosu yaparak gözenekleri açabilirsiniz.

Kaynamış suyu sıcak haldeyken bir kaba alın ve yüzünüzü yakmayacak şekilde üzerine eğilin. Buharın tam olarak temas edebilmesi için kafanızın üzerine bir havlu alabilirsiniz.

Böylece gözeneklerinizi tam olarak açabilirsiniz.

Ardından bir makyaj temizleme pamuğunu yeterli miktarda ıslattıktan sonra cildinizi bu kekik suyu toniği ile silin.

Yaklaşık 15 dakika sonra, bu işlemi tekrarlayın.

Bu işlem, durulama gerektirmez.

Cilt yapınızın uygun olması durumunda bu işlemi haftada bir kez tekrarlayabilirsiniz.

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