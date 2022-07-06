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Kimler kurban kesmelidir, kurban kesmek kimlere farz? Diyanet’e göre kurban kesmekle yükümlü kişiler kimler?

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş, kurban ibadetini yerine getirmek için araştırmalara başladı ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek isteyenler, kurban kesmenin yükümlerini sorgulamaya koyuldu. Peki, kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Kurban kesemeyenler ne yapabilir? Kurban kesilirken nelere dikkat edilmesi gerekir? İşte kurban kesmenin farz olduğu kişiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 07:31 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 07:50
Kimler kurban kesmelidir, kurban kesmek kimlere farz? Diyanet’e göre kurban kesmekle yükümlü kişiler kimler?

Kurban Bayramı'nda artan yardımlaşmayla birlikte, ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşın sofrası bereketlenecek. Kurban kesme ibadetini yerine getirecek vatandaşlar ve kurban kesme imkanı olmayan vatandaşlar kurban kesmenin yükümlerini araştırmaya devam ederken; kurban kesmenin kimlere farz olduğuna dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KİMLER KURBAN KESEBİLİR, KURBAN KESMEK KİMLERE FARZ KILINMIŞTIR?

Diyanete göre; kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir.

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekmektedir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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KURBAN İBADETİNİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR? KURBAN KESEMEYENLER NE YAPABİLİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır.

Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir. Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur. Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

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