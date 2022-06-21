ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? | ALES konu dağılımı nasıl? 2022 ALES tarihleri ve başvuru ücretleri...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2022 gündemde yerini aldı. Lisanüstü eğitim alabilmek için gerekli puanı almayı hedefleyen adaylar, ALES'in kaç soru, kaç dakika olduğunu ve ALES'in ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte ALES konuları ve ALES'e dair merak edilenler...
ALES NEDİR, ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?
ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından senede 3 kez yapılan ALES'ten alınan puan, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır.
ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKADAN MEYDANA GELİR?
ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten meydana gelmektedir. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilir.
ALES KONULARI NEDİR? ALES KONU DAĞILIMI
ALES Matematik Konuları
- Temel Kavramlar
- Çözümleme
- Bölme ve Bölünebilme
- Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK
- Rasyonel Sayılar
- Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
- Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
- Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar
- Denklemler
- Oran-Orantı
- Sayı ve Kesir Problemleri
- Yaş Problemleri
- İşçi ve Havuz Problemleri
- Hareket Problemleri
- Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
- Karışım Problemleri
- Kümeler
- İşlem
- Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık
ALES SAYISAL MANTIK KONULARI
- Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
- Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri
- Mantıksal Muhakeme Problemleri
ALES GEOMETRİ KONULAR
- Doğruda Açılar
- Üçgende Açılar
- Üçgende Uzunluk ve Alan
- Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
- Dörtgenler
- Çember ve Daire
- Analitik Geometri
- Katı Cisimler
ALES TÜRKÇE KONULARI
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlama
- Anlatım Biçimleri
- Paragraf
- Anlatım Bozuklukları
ALES SÖZEL MANTIK (MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME)
- Şifreleme, Şifre Çözümleme
- Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme