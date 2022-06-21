Haberler Haberler ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? | ALES konu dağılımı nasıl? 2022 ALES tarihleri ve başvuru ücretleri...

ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? | ALES konu dağılımı nasıl? 2022 ALES tarihleri ve başvuru ücretleri...

Yılda 3 kere düzenlenen ve alınan puan ilan edildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerli olan ALES'e dair detaylar araştırılmaya başladı. ALES'e girecek adaylar, hazırlık aşamasında sınavın ayrıntılarını arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. Peki, ÖSYM tarafından düzenlenen ALES kaç soru, kaç dakika? ALES'te hangi konular var, konu dağılımları nasıl? ALES başvuru tarihleri ne zaman, ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte ALES'e dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 12:00
ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? | ALES konu dağılımı nasıl? 2022 ALES tarihleri ve başvuru ücretleri...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2022 gündemde yerini aldı. Lisanüstü eğitim alabilmek için gerekli puanı almayı hedefleyen adaylar, ALES'in kaç soru, kaç dakika olduğunu ve ALES'in ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte ALES konuları ve ALES'e dair merak edilenler...

ALES NEDİR, ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından senede 3 kez yapılan ALES'ten alınan puan, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır.

ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKADAN MEYDANA GELİR?

ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten meydana gelmektedir. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilir.

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ALES KONULARI NEDİR? ALES KONU DAĞILIMI

ALES Matematik Konuları

  • Temel Kavramlar
  • Çözümleme
  • Bölme ve Bölünebilme
  • Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK
  • Rasyonel Sayılar
  • Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
  • Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
  • Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar
  • Denklemler
  • Oran-Orantı
  • Sayı ve Kesir Problemleri
  • Yaş Problemleri
  • İşçi ve Havuz Problemleri
  • Hareket Problemleri
  • Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
  • Karışım Problemleri
  • Kümeler
  • İşlem
  • Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

ALES SAYISAL MANTIK KONULARI

  • Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
  • Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri
  • Mantıksal Muhakeme Problemleri

ALES GEOMETRİ KONULAR

  • Doğruda Açılar
  • Üçgende Açılar
  • Üçgende Uzunluk ve Alan
  • Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
  • Dörtgenler
  • Çember ve Daire
  • Analitik Geometri
  • Katı Cisimler

ALES TÜRKÇE KONULARI

  • Sözcükte Anlam
  • Cümlede Anlama
  • Anlatım Biçimleri
  • Paragraf
  • Anlatım Bozuklukları

ALES SÖZEL MANTIK (MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME)

  • Şifreleme, Şifre Çözümleme
  • Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

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