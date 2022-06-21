ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? | ALES konu dağılımı nasıl? 2022 ALES tarihleri ve başvuru ücretleri...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2022 gündemde yerini aldı. Lisanüstü eğitim alabilmek için gerekli puanı almayı hedefleyen adaylar, ALES'in kaç soru, kaç dakika olduğunu ve ALES'in ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte ALES konuları ve ALES'e dair merak edilenler...



ALES NEDİR, ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından senede 3 kez yapılan ALES'ten alınan puan, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır.

ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKADAN MEYDANA GELİR?

ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten meydana gelmektedir. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilir.

ALES KONULARI NEDİR? ALES KONU DAĞILIMI

ALES Matematik Konuları

Temel Kavramlar

Çözümleme

Bölme ve Bölünebilme

Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK

Rasyonel Sayılar

Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer

Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar

Denklemler

Oran-Orantı

Sayı ve Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Kümeler

İşlem

Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

ALES SAYISAL MANTIK KONULARI

Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri

Mantıksal Muhakeme Problemleri

ALES GEOMETRİ KONULAR

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Üçgende Uzunluk ve Alan

Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

ALES TÜRKÇE KONULARI

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlama

Anlatım Biçimleri

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

ALES SÖZEL MANTIK (MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME)