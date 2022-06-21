Haberler Haberler ALES/2 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI MI? | ALES son başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2022 ALES/2 ne zaman?

ALES/2 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI MI? | ALES son başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2022 ALES/2 ne zaman?

İlki 17 Nisan 2022'de düzenlenen ALES'e girme fırsatı olmayan binlerce aday, 2022 yılının 2. ALES sınavının ne zaman yapılacağını ve ALES/2 başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. ÖSYM takvimine göre ALES ne zaman, başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? ALES 2022 sınav giriş ücreti ne kadar? İşte ALES/2 2022'ye dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 12:00
ALES/2 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI MI? | ALES son başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2022 ALES/2 ne zaman?

ALES/2 2022'ye dair detaylar araştırılmaya başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvurularının başlayacağı tarih ve son başvuru tarihi ise merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, ALES 2022 ne zaman yapılacak, ALES giriş ücreti ne kadar? İşte 2022 ALES/2 hakkında merak edilenler...

2022 ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da tamamlanacak.

2022 ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 Pazar günü tarihinde gerçekleştirilecek.

2022 ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilecek.

ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? Devamını Oku BUNU DA OKU

2022 ALES/3 NE ZAMAN?

Yılın son ALES sınavı olan ALES/3 20 Kasım 2022 Pazar günü tarihinde gerçekleştirilecek.



ALES NEDİR, ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından senede 3 kez yapılan ALES'ten alınan puan, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır.

ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten meydana gelmektedir. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilir. ALES sorularının derslere göre konu dağılımları ise şöyledir:

  • Matematik: Temel kavramlar, basamak kavramı, bölme ve bölünebilme, asal çarpanlar, EBOB-EKOK, rasyonel sayılar, sıralama, basit eşitsizlikler, mutlak değer, özdeşlikler ve çarpanlara ayırma, üslü sayılar, köklü sayılar, denklemler, oran-orantı, problemler, kümeler, işlem, saymanın temel ilkesi ve olasılık.
  • Geometri: Doğruda ve üçgende Açılar, üçgende uzunluk, alan, açıortay, kenarortay ve benzerlik, dörtgenler, çember ve daire, analitik geometri, katı cisimler.
  • Sayısal Mantık: Grafik yorumlama ve tablo okuma, şekil yetenek ve sayı dizileri, mantıksal muhakeme problemleri.
  • Türkçe: Sözcükte anlam, cümlede anlama, anlatım biçimleri, paragraf.

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