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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? | Asgari ücret zammı ne zaman? Asgari ücrete zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI - Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Asgari ücret zammı tüm çalışanları doğrudan etkileyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve taraflar toplantı düzenleyecek. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret toplantısı yapıldı mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 09:34
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? | Asgari ücret zammı ne zaman? Asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari Ücret zam haberi: Milyonlarca çalışan, TÜİK enflasyon verileri ile birlikte asgari ücrete yapılacak zammı beklemeye geçti. Asgari ücret zammında yüzde 10-20 oranları ön plana çıkıyor. Gerçekleştirilecek toplantının gündeminde asgari ücretin tüm çalışanları olumlu etkilemesi bulunuyor. Sabah'ta yer alan habere göre yapılacak hamleler ile asgari ücret 5 bin TL'yi geçecek.

ASGARİ ÜCRET 5 BİN TL Mİ OLACAK?

Temmuz ayı için 84 milyonu ilgilendiren maaş artışları hem işvereni hem çalışanı rahatlatacak şekilde düzenlenecek. Yüzde 10'luk zamma göre net asgari ücret 4678,3 lira (brüt 5505,4 lira), yüzde 20'lik zamma göre de 5103,6 lira (brüt 6004,8 lira)olacak. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak.

KIDEM TAZMİNATI SON BRÜT MAAŞ ÜZERİNDEN YAPILACAK

Asgari ücrette yapılacak güncelleme ile kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden gerçekleştirilecek. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirlenecek, işveren bu ücretin altında ödeme yapamayacak.

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