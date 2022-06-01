Haberler Haberler YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ ÖSYM | YKS giriş belgeleri erişime açıldı! YKS giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerine nereden bakılır?

YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ ÖSYM | YKS giriş belgeleri erişime açıldı! YKS giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerine nereden bakılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldı ve binlerce aday sınava gireceği yeri araştırmaya başladı. ÖSYM (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden erişim sağlanan sınava giriş belgesine nasıl bakılacağı ve YKS giriş belgelerinin nasıl alınacağı merak edilenler arasında yerini aldı. İşte YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 10:10
YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ ÖSYM | YKS giriş belgeleri erişime açıldı! YKS giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerine nereden bakılır?

YKS'ye girecek binlerce aday sınava giriş belgesini sorgulamak için geri sayımı sürdürüyor. YKS'ye başvuran aday sayısında yaşanan 24.36 oranında artış gündem olurken; sınava başvuru yapanlar YKS 2022 sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya devam ediyor. İşte YKS 2022'nin gerçekleştirileceği tarih ve ÖSYM ais YKS giriş belgesi sorgulama ekranı...

YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI? YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2022 YKS sınav giriş belgesi henüz yayımlandı ve adayların erişimine açıldı.

YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Adayların, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edecekleri belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

YKS 2022 NE ZAMAN?

YKS, 18-19 Haziran'da üç oturum halinde gerçekleştirilecek. YKS TYT oturumu 18 Haziran'da, AYT TYT oturumları ise 19 Haziran'da yapılacak.

YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

YKS'YE BU YIL KAÇ KİŞİ KATILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu açıkladı.

📌YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

18 Haziran 2022 (Cumartesi) Saat: 10.15, 165 dakika

📌YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 10.15, 180 dakika

📌YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 15.45, 120 dakika

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