Haberler Haberler ÖSYM TUS 2022 başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar? 2022 - TUS 2. Dönem sınavı ne zaman? | TUS 2022 başvuru kılavuzu

ÖSYM TUS 2022 başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar? 2022 - TUS 2. Dönem sınavı ne zaman? | TUS 2022 başvuru kılavuzu

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru ücreti araştırılmaya başladı. 2022 yılının 2. TUS tarihi ve başvuru şartları da gündemde yerini aldı. ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek 2022 TUS- 2 başvurularına dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:14 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:30
ÖSYM TUS 2022 başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar? 2022 - TUS 2. Dönem sınavı ne zaman? | TUS 2022 başvuru kılavuzu

2022 TUS - 2 başvuru tarihleri ve başvuru ücreti araştırılmaya başladı. 4 Eylül 2022'de gerçekleştirilecek Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın başvuru kılavuzu ve başvuruların ne zaman yapılacağı merak edilenler arasında yerini aldı. İşte ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2022 yılının 2. TUS oturumuna dair merak edilenler...

TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TUS-2 2022 başvuruları 14 Temmuz'da başlayacak ve 25 Temmuz tarihinde son bulacak.

2022 TUS - 2 NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-TUS 2. Dönem sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

2022 TUS - 2 SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2022-TUS 2. Dönem sınav sonuçları 29 Eylül tarihinde açıklanacak.

TUS SINAVI KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR? TUS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Daha öncesinde uygulanan TUS, 120 çoktan seçmeli sorudan meydana gelmişti ve cevaplama süresi 150 dakika olarak belirlenmişti.

Klinik Tıp Bilimleri testinde ise 120 adet çoktan seçmeli soru ile birlikte verilen süre 150 dakikaydı.

TUS 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TUS 2022 - 1 için başvuru ücreti 310 lira olarak belirlenmişti. Eylül ayında gerçekleştirilecek TUS başvuru ücretinde bir değişiklik olup olmayacağı yayınlanacak ÖSYM başvuru kılavuzunun ardından haberimizde yer alacak.

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