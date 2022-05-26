BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERİ BELGESİ 2022 | Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta? Bekçilik sınavı giriş belgeleri nereden alınır?

Belçilik başvuru sonuçları, sınav tarihleri ve giriş yeri belgeleri gündemde yerini aldı. Başvurusunu tamamlayan ve başvuru ücretini ödeyen binlerce aday, 2022 bekçi alımlarına dair sürecin nasıl işlediğini araştırmaya başladı. İşte 2022 bekçi alımlarına dair merak edilenler...

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (https://pa.edu.tr) açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ VE YAZILI/SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır. Adayların Başvuru ve Sınav Merkezleri ile sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda bekçilik ön sağlık kontrolü ve sınavlarına dair detaylar haberimizde yer alacak.

BEKÇİLİK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU? BEKÇİLK SINAVI KONU DAĞILIMI

Sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezlerinde yapılacak. 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan sınav tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınavda 5 cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:

Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru

Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru

Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru

Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru

Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru

Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2022 bekçilik yazılı sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NEDİR, NASIL YAPILIR?

1. Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.

2. Ön Sağlık Kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olur veya Olamaz" şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olamaz" kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.

4. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olur" kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

BEKÇİ ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI, KPSS PUANI GEREKİYOR MU?

Bekçilik alımında KPSS şartı aranmıyor.

BEKÇİ ALIMI AŞAMALARI NEDİR?

Bekçi olabilmek için temel başvuru şartlarını taşıyan adayların sonrasında geçeceği aşamalar şöyle:

Ön Sağlık Kontrolü

Yazılı Sınav

Fiziki Yeterlilik Sınavı

Sözlü Sınav

2022 BEKÇİ MAAŞLARI

2022 yılı itibarıyla bekçi maaşları:

İlkokul mezunu bekçi maaşı 👉 6 bin 292 TL

Lise mezunu bekçi maaşı 👉 6 bin 516 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı 👉 6 bin 811 TL

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK? | İL İL 2022 BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI