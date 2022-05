Deep Purple Türk yemeği siparişi verdi!

Deep Purple, bu akşam Sarıyer İstanbullularla buluşuyor. Grup kulislerine imam bayıldı ve Kars gravyeri istedi.Smoke On The Water', 'Highway Star', 'Burn', 'Child in Time', 'Hurricane' gibi birçok ölümsüz şarkıya imza atan Deep Purple'ın, pandemi nedeniyle ertelenen konserleri bu akşam gerçekleşiyor.

Grup, 'The Whoosh! Tour' kapsamında bu akşam Sarıyer LifePark'ta sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Grubun teknik ekibi günler öncesinden İstanbul'a geldi.

10 gündür konser için hazırlanan mekanda, 150 kişi görev aldı.

ÖZEL MUTFAK KURULDU

Sabah'ta yer alan haberde, Neo Events organizasyonunda gerçekleşecek olan konser kulisi için özel bir mutfak kuruldu.

Hazırlanacak yemeklerde kullanılan her malzeme için grup yönetiminden onay alındı.

Türk mutfağını yakından tanıdıkları için Ege otlarıyla hazırlanan özel menüye, özellikle imam bayıldı ve Kars gravyeri eklendi.

Özel jetleriyle İstanbul'a inen grup, konserin ertesi günü kendileri için hazırlanan program dahilinde İstanbul'un tarihi mekanlarını gezecek.

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN İLGİNÇ KULİS İSTEKLERİ!

İşte Jennifer Lopez'in kulis istekleri:

-Villanın sıcaklığı tam 14 derece olacak.

-Villanın tamamı beyaz renkte dekore edilecek.

-Mumlar, greyfurt ve limon çiçeği kokulu olacak ve yatak odasında beyaz gül ve zambak bulunacak.

-Çikolata, kurabiye, cips ve meyvesi asla eksik edilmeyecek ve yemekleri de villada özel olarak hazırlanılacak.

-Son olarak, villada özel bir spor salonu olacak.

İşte diğer ünlülerin şaşırtan kulis istekleri...

RIHANNA

Barbadoslu şarkıcı mavi veya siyah şifon perde talep ediyor. Rihanna'nın, ayrıca hayvan baskılı halı ve özel bir mum isteği var.

RIHANNA'NIN KULİS İSTEKLERİ

- 5'li priz

- "Rahat bir atmosfer" için yeterli aydınlatma

- Dolapları kapamak için beyaz örtüler

- Nemlendirici krem

- Hayvan baskılı halı (Rihanna halının üzerinde çıplak ayakla yürüyeceği için, üzeri temiz olmalı)

- Siyah ve mavi şifon perde

- Bolca mum

- İçerisinde beyaz lale bulunan kare vazolar

BEYONCE

Ünlü şarkıcı kulis odasının 25 derece sıcaklığında sabit kalmasını talep ediyor. Ayrıca gül ve mumlarla bezenmiş bir sofrada acı biber ve karanfilli tavuk butu yemeyi seviyor.

BEYONCE'UN KULİS İSTEKLERİ

- Beyaz masa örtüsü kullanılmış büyük bir yemek masası

- 25 derece sıcaklığına sabitlenmiş soyunma odası

- Banyoda 2 adet yüz ve 2 adet vücut için yeni beyaz havlular

- Fırında taze sarımsak tuz, karabiber ve acı biberle tatlandırılmış tavuk

- Sarımsaklı haşlanmış brokoli

- Taze fasulye

- Buharda hafif pişmiş ıspanak

- Özel bir marka su (Şişenin yarısı sıcak yarısı soğuk olmalı)

- Çay seti (Set yeni ve daha önce kullanılmamış olmalı)

- Limon dilimleri

- Gül kokulu mumlar

- Mumlar için kibrit

- CD çalar