Haberler Haberler KİRA FİYATLARINA SINIRLAMA GELECEK Mİ? | Yüksek kira fiyatlarına düzenleme ne zaman yapılacak? Bakanlıktan konut fiyat artışı çalışması...

KİRA FİYATLARINA SINIRLAMA GELECEK Mİ? | Yüksek kira fiyatlarına düzenleme ne zaman yapılacak? Bakanlıktan konut fiyat artışı çalışması...

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren düzenlemeye dair detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Son bir yılda kira artış oranlarına dair bir sınırlama gelip gelmeyeceği vatandaşların gündeminde yerini aldı. Peki, kira artış oranlarında nasıl bir düzenleme yapılacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir arada yürüteceği planlama nasıl olacak? İşte konut fiyatlarında ve ev kiralarındaki artışa karşı yeni düzenlemeye dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:49 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:10
KİRA FİYATLARINA SINIRLAMA GELECEK Mİ? | Yüksek kira fiyatlarına düzenleme ne zaman yapılacak? Bakanlıktan konut fiyat artışı çalışması...

Serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarında ve kiralardaki artışın önüne geçmek için çalışmalar başladı. Dünyanın her yerinde görülen konut sıkıntısı ve hızla artan ev kiraları gündemde yerini alırken; bir müdahale de Hollanda hükümetinden geldi. Toplu Konut ve Mekansal Planlama Bakanı Hugo de Jonge, arz-talep dengesini sağlayacaklarını açıkladı. Akabinde, ülkemizde de buna benzer bir çalışma yapılıp yapılmayacağını araştıran vatandaşlar, 'ev kiralarındaki artışa sınır getirilecek mi, ev satış fiyatlarına müdahale edilecek mi?' sorularının cevabını sorgulamaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konu ile ilgili güzel bir gelişme üzerinde çalıştıklarını duyurdu. İşte konut ve kira fiyat artışlarında son durum ve Bakanlık çalışmalarının detayları...

HOLLANDA'DAN KİRA FİYATLARINA MÜDAHALE

Hollanda'da artık ev sahipleri, evlerini hükümetin belirlediği değerin üzerinde fahiş fiyatlara kiraya veremeyecek. Böylece fahiş düzeyde artan kira fiyatları baskılanacak ve orta gelir grubunun barınma sorunu çözülecek.

TÜRKİYE'DE DE KİRA ARTIŞLARINA KARŞI ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ülkemizdeki gayrimenkul sektörü ve vatandaşların da gündeminde kira artışları yer alırken; konutta arz sıkıntısı sebebiyle son dönemde artan ev kiraları konusunda yetkililer de çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlıkların ortak çalışmasıyla, kira artışlarına müdahale bekleniyor.

KİRA ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÜÇ BAKANLIK BİR ARAYA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konu ile ilgili güzel bir gelişme üzerinde çalıştıklarına dair açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Kurum:

"Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışı, vatandaşların erişimini bire bir takip ediyoruz. Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz.

Ayrıca vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkân sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu yakın zamanda Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır" diyerek konuya ilişkin son gelişmeleri aktarmıştı.

KİRALARDAKİ ARTIŞ KÜRESEL BİR SORUN HALİNE GELDİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde kiralar Nisan ayında rekor seviyeyi gördü, bir yıl öncesine göre ortalama kira artışı yüzde 17 seviyelerinde seyrediyorken, Miami gibi eyaletlerde bu oran yüzde 52'ye kadar çıktı. ABD'de San Francisco'da kiralar aşırı artınca vatandaşlar çözümü 'Brownstone Shared Housing' konut girişiminde buldu. Ufak ranza bölmelerini aylık 800 dolara kiralayan vatandaşlar, 14 kişi konaklıyor.

İngiltere'de de son 5 yılda en hızlı kira artışı yaşanmaya devam ederken; Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş konuya ilişkin yaptığı açıklamada:

"Hollanda gibi ülkelerde tavan fiyat uygulaması tartışmaya açıldı. Tüm dünyadaki bu gelişmeleri istikrarlı ve akılcı ekonomi politikaları ile geride bırakabiliriz. Böyle olacağını umuyorum" diyerek son durumu aktardı.

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