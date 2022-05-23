Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nedir? İçişleri Bakanlığı sürekli işçi alımı 2022 İŞKUR başvuru ekranı

Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlamaya devam ediyor. 60 kişilik istihdam sağlayacak İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi'nin yayımladığı iş ilanına başvurmak isteyenler için başvuru şartları ve tarihleri haberimizde...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI

"Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen illere toplam 60 sürekli işçi kadrosuna personel alımı yapılacaktır."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları 23 Mayıs 2022'de başladı. Başvurular, 27 Mayıs tarihinde sona erecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

İçişleri Bakanlığı personel alımına başladı: Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı tarihi 2022, ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? İŞKUR personel alımı başvuru ekranı

4- İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

5- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

7- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

9- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

10-Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Başvurular sadece bir il için yapılacaktır. Birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

11- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Özel Şartlar:

1- En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,

2- İlan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,

3- İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,

4- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması,

5- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.