Haberler Haberler ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI | Eczacılar Günü ne zaman, nasıl ortaya çıkmıştır? Eczacılar Günü'nün anlamı nedir?

ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI | Eczacılar Günü ne zaman, nasıl ortaya çıkmıştır? Eczacılar Günü'nün anlamı nedir?

'Bugün Eczecılar Günü mü?' sorusu gündemde yerini aldı. Dünya Eczacılar Günü'nün ne zaman olduğunu araştıran ve eczacı yakınlarına mesaj göndermek isteyen binlerce vatandaş, 'Facebook ve Whatsapp'ta paylaşmak için Eczacılar Günü mesajları' sorgulamalarını yapmaya başladı. Peki, Eczacılar Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? İşte en güzel Eczacılar Günü mesajları ve bugüne dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 07:42 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 08:00
ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI | Eczacılar Günü ne zaman, nasıl ortaya çıkmıştır? Eczacılar Günü'nün anlamı nedir?

Sağlık sisteminin en önemli halkalarından biri olan eczacılar, her yıl 14 Mayıs'ta Eczacılar Günü'nü kutlamaktadır ve aslında 2009 yılında toplanılan kongre esnasında alınan kararla Dünya Eczacılar Günü 25 Eylül olarak kabul edilmiştir. Ancak yine de Eczacılar Günü 14 Mayıs'ta kutlanmaya devam etmektedir. İşte 14 Mayıs Eczacılar Günü resimli sözler ve detaylar...

ECZACILAR GÜNÜ NE ZAMAN, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ülkemizde Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'de (Askeri Tıp Mektebi) ilk eczacı sınıfının açıldığı 14 Mayıs 1839 tarihi esas alınarak, 14 Mayıs "Eczacılık Günü" olarak kutlanmaya başlamıştır.

2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi'nde, delegasyon tarafından Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun (FIP) kuruluş tarihi olan 25 Eylül'ün tüm dünyada "Dünya Eczacılık Günü" adıyla kutlanması önerisi verilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bu kongre sonrasında FIP, 25 Eylül tarihinin "Dünya Eczacılık Günü" olarak kutlanacağını tüm dünya ülkelerine ilan etmiştir.

2022 ECZACILIK GÜNÜ MESAJLARI

  • Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımızın, Eczacılık Günü kutlu olsun…
  • Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.

  • 14 Mayıs'ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.
  • Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın Eczacılık Günü'nü kutluyoruz.

  • Eczacılar ve eczaneler, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ile sağlıkta dönüşümden en çok etkilenen meslek gruplarının başında gelmektedir. Tüm Eczacıların 14 Mayıs Günleri kutlu olsun.

  • 14 Mayıs Eczacılık Günü'nüzü kutlar, mesleğinizin daha da güzel günlere ulaşmasını temenni ederim
  • İnsanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelen tüm eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlu Olsun.Eczacı olmak, hayata değer vermek, başkalarının sağlığını önemsemek ve mesleği rehberlik ve empatiyi yaymanın bir aracı haline getirmek demektir. Eczaneler Gününüz kutlu olsun, sevgiler ve minnettarlıkla!

  • Nerede görev yaparsa yapsın, insan sağlığına önemli katkılar sunan tüm eczacıların Eczacılar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.
  • Eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.

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