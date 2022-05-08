Haberler Haberler ANNELER GÜNÜ MESAJLARI | Facebook - Whatsapp için RESİMLİ DUYGUSAL Anneler Günü sözleri ve mesajları...

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI | Facebook - Whatsapp için RESİMLİ DUYGUSAL Anneler Günü sözleri ve mesajları...

Anneler Günü'nde annesinin ve yakınlarının Anneler Günü'nü kutlamak isteyenler ve sosyal medya hesaplarında Facebook, Whatsapp, Twitter'da Anneler Günü mesajları paylaşmak isteyenler, en güzel sözleri araştırmaya başladı. İşte 2022 Anneler Günü'ne özel en duygusal, en anlamlı, en sevgi dolu Anneler Günü mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 12:20
ANNELER GÜNÜ MESAJLARI | Facebook - Whatsapp için RESİMLİ DUYGUSAL Anneler Günü sözleri ve mesajları...

8 Mayıs Pazar günü kutlanan Anneler Günü'nde sevdiklerini, anneleri ve anne adaylarını tebrik etmeyen isteyen; Anneler Günü'nü güzel sözlerle kutlamak isteyen vatandaşlar 'Anneler Günü sözleri ve mesajları'nı araştırmaya başladı. İşte en anlamlı, en duygusal ve sevgi dolu Anneler Günü mesajları...

🌸💐ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

  • Annelik en kutsal bağdır. Seni bana bağlayan her şeye şükürler olsun... İyi ki benim annemsin...
  • Geleceğin güzel annesi... Sen dünyanın en güzel kadını, en merhametli insanısın... Anneler Günün kutlu olsun.
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  • Anneler geleceğin doktorlarını, öğretmenlerini, mimarlarını ve en önemlisi de 'insanlarını' yetiştirenlerdir... Gününüz kutlu olsun. İnsanlık sizin kadar güzel olsun...

  • Anneler Günü'nde yanında olamasam da bu mesajım bir nebze de olsa yüzünü güldürsün ANNEM... İyi ki benim annemsin, iyi ki senin evladınım. Günün kutlu olsun...
  • Sofrada artar, taşar. Bahçede açar, parlar. Evin en güzel yerinde, çiçek gibi kokar... Anneler Günü'nüz kutlu olsun...
  • Ne öğrendiysem senden... Ne gördüysem senden... Sen ki beni var eden, büyüten... Emeklerin sonsuz, kalbin gibi olsun gülüşün de kocaman! Seni çok seviyorum annem...

  • Uykusuz gecelerinde, yorgun günlerinde, solmayan gülüşünde hep ben varım ANNE... Anneler Günü'n kutlu olsun...
  • Dağlar gibi büyük sevgin, inci gibi parlar tenin, güneş gibi güzel gözlerin... İyi ki varsın Annem...

  • Toprağına bakarken, çiçeklerini sularken... Hep bir yanım eksik, bir kanadım kırık anne... Bu dünyadaki hasretim, sana kavuşunca bitecek anne...
  • Evimizin neşesi, kalbimizin sahibi; dünyadaki en güzel kuştan bile güzeldir sesi... Neşen, gülüşün, sesin hiç eksik olmasın annem...

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