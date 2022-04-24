Tolga Karel'in babası hayatını kaybetti

2005-2010 yılları arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karkateriyle tanınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı.

Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşi Sarah Scott'ın ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Ardından Florida'da evini alan Tolga Karel, Amerika'da şirket kurmuştu.



YENİ KARELERİNİ PAYLAŞTI

Yaşamına ABD'de devam eden Karel, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından eşi ve iki çocuğu ile birlikte çekilen yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Ailesiyle birlikte Mardi Gras tatili için düzenlenen geçit törenine katılan Karel, o anları 150 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşarak, "Ailem ve arkadaşlarımla çok güzel bir gündü" notunu yazmıştı.

Kısa sürede 5 bin 600'den fazla beğeni alan 43 yaşındaki eski oyuncu Tolga Karel'in bu gönderisi, sosyal medyada gündem olmayı başarmıştı.



ACI HABERİ DUYURDU

Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Karel, bu kez acı bir haberle gündeme geldi. Babası Tufan Karel'i kaybeden ünlü isim, Instagram hesabından paylaşımlar yaparak acısını takipçileriyle paylaştı.

"KOCA YÜREKLİ BABAM"

Babasının fotoğrafını yayınlayan Karel, gönderisine "Bu dünyadan adam gibi bir adam geçti. Rabbim sana şükürler olsun, onu benim babam olarak dünyaya getirdiğin için. Koca yürekli babam, ışıklar içinde uyu. Ama ben gelmeden ölme demiştim sana, hani beni bekleyecektin baba..." notunu yazdı. Tolga Karel'in bu paylaşımına, birçok takipçisinden baş sağlığı yorumları geldi.

Ardından hikayeler bölümünden bir mesaj yayınlayan Karel, şöyle yazdı:

Tüm dostlarımdan, seven sevmeyen herkesten mesajlar aldım. Allah hepinizden razı olsun. Çok üzgünüm. Arkamdaki gölgem, dağım gitti... Elveda baba.

DÖRDÜNCÜ KEZ BABA OLACAK

Öte yandan Karel, geçtiğimiz aylarda tv8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanarak, "vliliğinin güzel devam ettiğini söylemiş ve dördüncü kez baba olacağını duyurmuştu.

Eşi Sarah Scott'ın iki buçuk aylık aylık hamile olduğunu açıklayan Tolga Karel, "Şuan cinsiyet belli değil. Hanımla çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki dedik" şeklinde konuşmuştu.



