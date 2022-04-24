Haberler Haberler EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EKPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? | ÖSYM AİS EKPSS 2022

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EKPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? | ÖSYM AİS EKPSS 2022

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (EKPSS) tamamlanmasının ardından sınava giren adaylar, EKPSS sonuçlarının ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. Gözler, 2022 ÖSYM takvimine çevrildi. Kamuda engelli personel kadroları için tercihte bulunmak isteyen binlerce aday, puanını sorgulamaya başladı. Peki, 24 Nisan Pazar günü gerçekleşen EKPSS'nin sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, ÖSYM erişime açtı mı? İşte 2022 EKPSS'ye dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 14:00
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EKPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? | ÖSYM AİS EKPSS 2022

EKPSS'ye giren binlerce aday, engelli personel kadrosundan iş sahibi olmayı hayal ederken; EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınavın tamamlanmasının ardından gündeme oturdu. EKPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarını görüntülemek isteyen adaylar hem puanını hesaplamak hem de sonucun açıklanacağı tarihi öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte 2022 EKPSS sonuçlarına ve kitapçığına dair merak edilenler...

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EKPSS SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ

EKPSS sınav sonuçları ÖSYM 2022 takvimine göre, 20 Mayıs 2022 Cuma günü açıklanacak. Belirtilen tarihte ÖSYM AİS üzerinden sonuçlar erişime açılacak.

EKPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

EKPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NEREDE YAYINLANACAK?

EKPSS 2022 soru kitapçığı ve cevap anahtarını görüntülemek isteyen adaylar, sınavdan kısa bir süre sonra ÖSYM aday işlemleri menüsünden T.C. kimlik ve şifre yardımı ile soru kitapçığını ve cevap anahtarını görüntüleyebilecek ve kimlik bilgileri ile şifresini kullanarak sistme giriş yapabilir.

EKPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

EKPSS KAÇ YIL GEÇERLİ?

EKPSS kılavuzuna göre sınav puanları alınan tarihten itibaren 4 yıl geçerli sayılıyor. Böylece alının puan 4 yıl içerisinde kullanılabilir.

EKPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

EKPSS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine göre Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri düzenlenmektedir. İki testin toplamında 60 sorudur.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 60 dakikadan oluşur ve tek oturumdur.

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