Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Aralık Salı Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından 23 Aralık Pazartesi günü yapılacak Süper Loto çekilişi için beklenen an geldi. Bu haftanın talihlisi için belirlenen ödül tam 84 milyon 196 bin 054 TL. 60 numaradan 6 tanesinin doğru bilinmesi halinde kazananın büyük ikramiyeyi aldığı Süper Loto, salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor. Peki, Süper Loto çekildi mi? Süper Loto ne kadar devretti? İşte, 23 Aralık 2025 Salı Süper Loto sonuçları ve kazanan numaralar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 21:36
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 23 Aralık Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oluyor. Süper Loto oynayan binlerce kişi, "Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online sistemi üzerinden biletlerin sonucunu öğrenmek oldukça kolay. Kullanıcılar, bilet numarasını girerek veya hesabına giriş yaparak kazanç durumunu hemen kontrol edebiliyor. Ayrıca çekiliş videoları ve detaylı ikramiye dağılımı da MPİ platformunda paylaşılıyor. İşte, 23 Aralık Süper Loto sonuçları ve sorgulama adımları…

23 Aralık Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO SONUÇLARI 23 ARALIK 2025

48-33-35-13-20-40

SONRAKİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Süper Loto, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. Bir sonraki Süper Loto çekilişi, 25 Aralık Perşembe günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Süper Loto çekildi mi? 23 Aralık Salı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

