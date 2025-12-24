Piyasada altın fırtınası: Rekor üstüne rekor | 24 Aralık altın fiyatları

Piyasalarda esen metal fırtınası ile altın ve gümüş, tarihi bir gövde gösterisine imza atıyor. Küresel jeopolitik gerilimlerin tetiklediği güvenli liman arayışı ve merkez bankalarının faiz kararlarına paralel ilerleyen yükseliş, hem ons hem de gram bazında eski rekorları tarihin tozlu sayfalarına gömdü. Yatırımcının iştahını kabartan, nakitte bekleyeni ise düşündüren bu yükseliş dalgasının devam edip etmeyeceği ise en büyük soru işareti. İşte 24 Aralık Kapalı Çarşı güncel fiyatlar ve ekonomistlerin yorumları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.176,37 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.177,23 TL

24 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,84 (Alış) - 42,85 (Satış)

◼EURO: 50,65 (Alış) - 50,72 (Satış)

◼STERLİN: 58,09 (Alış) - 58,17 (Satış)

PİYASALARDA GÜN SONU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,70 puan azalarak 11.290,36 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 3,82 puan ve yüzde 0,03 azalışla 11.307,24 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.276,20 puanı, en yüksek 11.367,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kaybederek 11.290,36 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 30,29 puan ve yüzde 0,25 artışla 12.250,60 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,16 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,14, sanayi endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 64'ü geriledi 2'si yatay seyretti. Koza Altın İşletmeleri, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 446 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 446 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 6 milyon 250 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,78 bileşik getirisi yüzde 37,80 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,7175, satışta 42,8887 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,7040, satışta 42,8752 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1775 sterlin/dolar paritesi 1,3494 ve dolar/yen paritesi 156,256 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 azalışla 61,4 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (24 ARALIK)

▶Gram Altın Alış: 6.176,37₺

▶Gram Altın Satış: 6.177,23₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.017,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:10.272,00₺

▶Yarım Altın Alış: 20.017,00₺

▶Yarım Altın Satış: 20.539,00₺

▶Tam Altın Alış:39.900,88₺

▶Tam Altın Satış: 40.696,10₺

▶Ata Altın Alış: 41.147,79₺

▶Ata Altın Satış: 42.194,12₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.697,15₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.772,96₺

▶Gümüş Alış: 99,24₺

▶Gümüş Satış:99,32₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 24 Aralık Çarşamba günü saat 06.24 itibarıyla alınmıştır.