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Kurt Cobain'in gitarı açık arttırmayla satılacak

Son dakika haberi... Nirvana'nın 1991 tarihli 'Smells Like Teen Spirit' müzik videosunda efsanevi grunge grubunun solisti Kurt Cobain'in çaldığı gitar gelecek ay açık artırmaya çıkacak. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 15:58
Kurt Cobain'in gitarı açık arttırmayla satılacak

Independent Türkçe'nin haberine göre; 1969 yapımı Fender Mustang marka, solak mavi gitar Julien's Auction'ın New York'taki Hard Rock Cafe'de 20 ve 22 Mayıs arasında düzenleyeceği The Music Icons adlı müzayedede yeni sahibini arayacak. Etkinlik online olarak takip edilebilecek.

Müzik tarihinin efsaneleri arasında yer alan ve 1994'te 27 yaşındayken evinde ölü bulunan Cobain, Guitar World'e 1991'de verdiği röportajda Mustang'in en sevdiği gitar olduğunu söylemişti.

"FAVORİM FENDER MUSTANG"
Müzisyen o dönem, "Ben solağım ve uygun fiyatlı, yüksek kaliteli solak gitar bulmak çok kolay değil. Ama dünyadaki tüm gitarlar arasında benim favorim Fender Mustang" ifadelerini kullanmıştı.

Julien's Auctions'ın CEO'su Darren Julien basın açıklamasında gitarı açık artırmaya çıkarmanın "büyük bir onur ve ayrıcalık" olduğunu söyleyerek, "Bu sadece Kurt Cobain ve Nirvana'nın mirasının değil tüm rock müzik tarihinin kültürel açıdan en önemli gitarlarından biri" diye konuştu.

ORİJİNAL PLAKASIYLA SATIŞA ÇIKARILACAK
Bununla birlikte Cobain'in kullandığı 1965 model gök mavisi Dodge Dart da arabanın Cobain ve eşi Courtney Love'a ait olduğunu gösteren orijinal plakasıyla birlikte satışa çıkarılacak.

Müzisyenin ölmesinin ardından kardeşi Kim, otomobili Love'dan satın almıştı. Aracın başlangıç fiyatının 400 bin ila 600 bin dolar arasında olması bekleniyor.


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