CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ Burdur kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi sorgulama

TOKİ Burdur kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi sorgulama

Burdur'da sosyal konut hayali kuran binlerce aile için beklenen an geldi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Burdur genelinde inşa edilecek toplam 2.206 konutun hak sahipleri, 26 Şubat 2026 Perşembe günü Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Merkezden Bucak'a, Çavdır'dan Gölhisar'a kadar tüm ilçeleri kapsayan dev kura maratonunun ardından asil ve yedek isim listeleri dijital platformlara yüklenmeye başladı. İşte e-Devlet üzerinden Burdur TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve kazananların tam listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 14:06 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 14:07
TOKİ Burdur kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi sorgulama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde Burdur etabı tamamlandı. 26 Şubat 2026 sabah saat 11.00'de başlayan ve noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimiyle, Burdur merkez ve ilçelerinde ev sahibi olacak toplam 2.206 şanslı aile belli oldu. Burdur Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan törende, kura kürelerinden çıkan isimler büyük bir heyecana sahne oldu. Çekilişin sona ermesiyle birlikte, noter onaylı kesinleşen asil ve yedek listeler e-Devlet sorgulama ekranına yansıtılmaya başlandı. İşte TOKİ Burdur kura çekiliş sonuçları...

TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI SORGULA | e-DEVLET

TOKİ Burdur kura sonuçları 2026

BURDUR TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Burdur kura çekimi sonrası hak sahibi olup olmadığınızı kontrol etmek için şu resmi kanalları kullanabilirsiniz:

e-Devlet Sorgulama Paneli: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden sonucunuzu anlık olarak görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayarak noter onaylı tam isim listelerini (PDF) indirebilirsiniz.

SMS Bilgilendirmesi: Hak sahibi olan vatandaşlara, süreç tamamlandığında TOKİ tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

TOKİ BURDUR KURA SONUCU | İLÇELERE GÖRE İSİM LİSTESİ

TOKİ Burdur asil ve yedekler isim listesi sorgulama

TOKİ BURDUR KURA SONUCUNA NASIL BAKILIR? e-DEVLET

Burdur TOKİ kura çekimi noter huzurunda tamamlandıktan sonra, kesinleşen listeler eş zamanlı olarak e-Devlet sistemine aktarılmaktadır. Binlerce başvuru arasından adınızın çıkıp çıkmadığını öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Sisteme Giriş Yapın: e-Devlet adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın. T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

  • Hizmeti Arayın: Arama çubuğuna "TOKİ" veya "Hak Sahipliği Sorgulama" yazın.

  • Doğru Hizmeti Seçin: Çıkan sonuçlar arasından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait olan "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sekmesine tıklayın.

  • Sonucu Görüntüleyin: Açılan ekranda Burdur projesine yaptığınız başvurunun detaylarını ve kura sonucunu göreceksiniz.

Ekranda Karşılaşabileceğiniz İfadeler:

  • Asil Hak Sahibi Oldunuz: Konut projesinden ev almaya hak kazandığınız anlamına gelir.

  • Yedek Hak Sahibi Oldunuz: Asil hak sahiplerinden vazgeçen veya şartları sağlamayanların yerine sırayla çağrılacağınız anlamına gelir.

  • Hak Sahibi Olamadınız: Kurada adınızın çıkmadığını ifade eder.

Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz"
F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Bahçeli'den Başkan Erdoğan'ın 72. yaşına özel 72 gül | Allah lafzı, Hz. Muhammed'in adı ve Fetih Suresi detayı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" 14:45
Osimhen o ödüle aday gösterildi Osimhen o ödüle aday gösterildi 14:08
Celta Vigo-PAOK maçı hangi kanalda? Celta Vigo-PAOK maçı hangi kanalda? 13:54
F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller 13:07
Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! 12:31
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! 12:02
Daha Eski
Genk-Dinamo Zagreb maçı yayın bilgisi! Genk-Dinamo Zagreb maçı yayın bilgisi! 11:58
Old Trafford'da iftar düzenlendi Old Trafford'da iftar düzenlendi 11:54
Stanimir Stoilov'dan taraftara destek çağrısı! Stanimir Stoilov'dan taraftara destek çağrısı! 11:50
"Bu bir kabus olmalı" "Bu bir kabus olmalı" 08:50
Osimhen Galatasaray tarihine geçti! Osimhen Galatasaray tarihine geçti! 09:28
1. Lig'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı 1. Lig'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı 09:38