Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! Kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD, 26 Şubat 2026 Perşembe günü Kahramanmaraş'ta deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken, vatandaşlar "Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?, "Kaç şiddetinde oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Hangi iller hissetti?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, AFAD tarafından paylaşılan son deprem verileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 20:29 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 20:33
SON DAKİKA DEPREM | Kahramanmaraş'ta 26 Şubat 2026 Perşembe günü meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü, merkez üssü ve etkilenen bölgeler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Vatandaşlar "Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?", "Kaç şiddetinde oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Hangi iller hissetti?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Depremin ardından bölgede herhangi bir can kaybı veya hasar olup olmadığı araştırılırken, AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulunuyor. İşte detaylar...

KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.17'de Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Elbistan olarak açıklanan sarsıntının 7.0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ KAHRAMANMARAŞ DEPREM

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan detaylara göre, Kahramanmaraş deprem verileri şöyle:

