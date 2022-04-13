SAHURDA NE YEMELİ, NE YEMEMELİ? | Sahurda ne yenir, hangi yiyecekler tok tutar? Oruçluyken susatmayan ve tok tutan yiyecekler...

Sahurda yemek yiyecek olan binlerce vatandaş, hem tok tutacak hem de susatmayacak yiyeceklerin hangileri olduğunu araştırmaya devam ediyor. Oruçluyken acıkmamak için hem hafif, hem sağlıklı hem de besin değeri yüksek yemeklerin neler olduğunu merak edenler için sahurda tüketilmesi gereken besinler ve susatmayan yiyeceklere dair detaylar haberimizde...

SAHURDA NE YENİLMELİ, TOK TUTAN BESİNLER NELER?

Sahur yaparken ertesi gün de tok kalmak ve çok daha az susamak istiyorsanız; yumurta, kepekli makarna, bulgur ve esmer pirinçten yapılan yiyeceklerin tüketebilirsiniz. Ayrıca beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tercih edebilirsiniz.

Sahurda kahvaltı yapmak istiyorsanız, sofranızda az tuzlu peynir, lor peyniri, bol yeşillik, ceviz içeren ve tam tahıllı ekmek tüketebilirsiniz. Ayrıca tuz içeriği yüksek zeytinlerden tüketmemeye özen göstermelisiniz. Zeytin tuzlu ise onun yerine salatalık tüketebilirsiniz. Lifli gıdaların sahurda ve gece tüketilmemesi önerildiği için bu öğünde lifli gıdalara ara verebilirsiniz.

Karbonhidrat, kimyası gereği daha çabuk acıktırır. Bu nedenle sahurda reçel, bal, komposto ve şeker içeren besinden uzak durmalısınız. Posa ve yağ tokluğunuzu arttıracağından, aeytinyağı ve yağlı tohumlar (ceviz, badem, fındık, tuzsuz kaju iyi tercihler) mide boşalmasını geciktirir ve tok tutar. Bu nedenle bu besinlerden tüketebilirsiniz.

SAHUR YAPACAKLAR DİKKAT! SUSATMAYAN VE TOK TUTAN YİYECEK ÖNERİLERİ

AYRAN VE KEFİR

Ramazan ayında bol mercimekli salatalar, nohut, fasulye, kıymalı mercimek karışımlarını sahurda tüketebilirsiniz. Ayran ve kefiri de tercih edebilir; cacık da tükebebilirsiniz. Salatalıktaki su oranı ve yoğurt hem ferah bir lezzet verecek hem de içeriğindeki yoğurt sayesinde tok tutacaktır. Yemekten önce iftar vakinde 10, sahur vaktinde 5 bardak su içmeye özen göstermelisiniz.

YUMURTA

Hem bolca protein içiermesi hem de uzun süre tok tutması yumurtayı sofranın vazgeçilmezlerinden biri haline getiriyor. Aynı zamanda tüketilebilecek en ekonomik, en lezzetli seçeneklerden biri olarak sofralarda yer alıyor.

Tabii yumurtayı tüketirken onu nasıl pişirdiğimiz de büyük önem taşıyor. Yumurtayı çok fazla susamaya neden olabilecek pul biber ve bol tuz gibi baharatlarla tüketmemeye, pişirirken bol yağ kullanılması gereken yöntemlerden uzak durmaya dikkat etmek gerekiyor. Aynı şekilde sahurda yumurtayı sucuk, pastırma gibi bol baharatlı ve susatabilecek yiyeceklerle de bir araya getirmemek gerekiyor.

Bu yüzden yumurtayı haşlanmış, fırınlanmış ya da poşe yapılmış olarak değerlendirmeniz öneriliyor.

SÜT

Tıpkı yumurta gibi süt de bol protein içermesi, neredeyse gün boyu tokluk hissi yaşatması nedeniyle sahurda değerlendirilebilecek en lezzetli seçenekler arasında süt de yer alıyor..

TARÇIN

Tokluk hissi veren ve vücudun şeker yeme ihtiyacını en sağlıklısından karşılayıp kan şekerini dengeleyen tarçın, düzenli olarak tüketildiğinde ağız kokusunu da engeller. Tüm bu özellikleri sayesinde ramazan boyu sahurda tarçınlı bol bol kullanmayı alışkanlık haline gerekebilir.

ÇİĞ BADEM

Badem, besin lifi ve mineral bakımından oldukça yararlı, diyetlerin, sağlıklı beslenme programlarının olmazsa olmazı besinlerden biri. Uzun süre tok kalmak, kendinizi gün boyu enerjik hissetmek istiyorsanız sahurda bir avuç kadar badem yiyebilirsiniz. Kavrulmuşları tuzlu olacağından, çiğ halini tercih etmelisiniz.

NOHUT

Sahurda yedikleri sebebiyle gün içinde çok fazla açlık hissedenlerdenseniz, sizi biraz daha uzun süre tok tutacak, aynı zamanda vücudunuza da ihtiyacı olan proteini sağlayacak lezzetler arıyorsanız aradıklarınızı baklagillerde bulabilirsiniz.

SAHUR ÖNERİSİ: SUSATMAYAN YİYECEKLER NELER?

ELMA VE SALATALIK

Sahurda mutlaka tatlı bir şeyler yemek isterseniz doğrudan şerbetli ya da sütlü bir tatlı, çikolata, reçel ya da bal yemek yerine taze meyveleri tercih etmelisiniz. Aksi halde çok susayabilir, vücudunuzun dengesini bozup o gün tutacağınız oruç boyunca kendinizi çok yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz.

Meyve yemek isteyenler içinse önerimiz tabii ki elma. Hem içindeki pektin adlı madde hem de bolca besin lifi sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlıyor, hem sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor hem de içindeki şeker oranıyla kan şekerini de dengeliyor.

YOĞURT

Oruç tutarken vücut, uzunca bir süre en ihtiyaç duyduğu maddelerden, sudan ve birçok mineralden uzak kalıyor aslında. Bu da günlük hayatı etkiliyor, insan kendini çok hızlı bir şekilde aç, susuz, yorgun, enerjisiz hissedebiliyor. İşte bu sorunlarla baş etmek için de sahurda ne yemeli gerçekten iyi bilmek gerekiyor.

Vücudun tüm gün ihtiyaç duyduklarını karşılamak adına sahurda mineral bakımından oldukça zengin, vücudun sıvı ihtiyacını da karşılamayı bilen yoğurdu bol bol tüketmek gerekiyor. Bu nedenle dilerseniz ev yapımı yoğurt tarifimizi değerlendirip kaselerce yoğurdu kaşık kaşık yiyebilir, dilerseniz de yoğurdu bolca su, nohut ve buğday gibi tok tutan, proteinli malzemelerle bir araya getirerek nefis bir çorbaya dönüştürebilirsiniz.

Sahurda şeftali veya kayısı eklenmiş meyveli yoğurt tüketebilirsiniz. Ayrıca proteinli salatalar da sizi gün boyu tok tutacaktır.

SAHURDA NE YENMEMELİ? ORUÇ TUTMADAN ÖNCE KAÇINILMASI GEREKEN BESİNLER

Sahur sofrasına asla bol yağlı, bol şekerli yiyecekler koymamalısınız. Birçok uzman, sahurda ağır yemekler ve şekerli tatlılar yemek yerine mutlaka hafif ama doyurucu kahvaltılar yapılmasını önermektedir.

Sucuk ve pastırma gibi bol baharatlı ve işlenmiş gıdalardan, ambalajlı gıdalardan, susatma özelliği yüksek zeytin, bol tuzlu salça, reçel, bal gibi lezzetlerden de uzak durulması öneriliyor.