Süper Loto sonuçları 31 Mayıs 2026 | Kazanan numaralar belli oldu

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen, haftanın en çok kazandıran şans oyunlarından biri olan Süper Loto sonuçları 31 Mayıs 2026 Pazar günü büyük bir heyecanla bekleniyor. Devreden büyük ikramiye tutarının milyonlarca lirayı bulmasıyla birlikte, şansını deneyen ve kupon dolduran binlerce vatandaş arama motorlarında "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "Kazanan numaralar belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Peki, bu akşamın talihli rakamları hangileri oldu? Büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte 31 Mayıs Pazar Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve canlı çekiliş detayları...

31 MAYIS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI

2-4-13-16-48-58

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Oynadığınız kupona ikramiye isabet edip etmediğini kontrol etmek için Milli Piyango Online resmi internet sitesine (millipiyangoonline.com) girebilir ya da Milli Piyango mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek QR kod ile biletinizi saniyeler içinde sorgulatabilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR? KURALLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasından seçilecek 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayalı bir şans oyunudur.

Kupon üzerindeki her kolonda en az 6 numara işaretlenmelidir.

Çekilen 6 sayıdan 2, 3, 4, 5 veya 6 tanesini doğru tahmin edenler ikramiye almaya hak kazanır.

6 bilen çıkmadığı takdirde büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devreder ve ödül miktarı katlanarak büyür.