TOKİ KONYA BEYBES KURA SONUCU 2022 | TOKİ Konya BEYBES kura sonucu belli oldu mu? Kazanan isimler tam liste...

TOKİ Konya BEYBES kura sonuçları belli oldu, kurada ismi çıkan vatandaşların ev sahibi olma hayali gerçekleşti. TOKİ'ye başvuru yapan vatandaşlar, kura sonucunun nasıl sorgulanacağını araştırmaya başladı. İşte 2022 TOKİ Konya BEYBES kurada çıkan isimlerin tam listesi...
2022 TOKİ KONYA BEYBES KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU
TOKİ, Konya'nın Meram ilçesinde 180 konutun yapımını tamamladı ve kura sonuçlarını merak eden vatandaşlar, isimlerinin sonuçlarda yer alıp almadığını kontrol etmeye başladı.
2022 TOKİ KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN (12 NİSAN)
KURADA ADI ÇIKAN VATANDAŞLAR NE ZAMAN SÖZLEŞME İMZALAYACAK?
TOKİ kura sonuçlarında isimleri yer alan kişiler 18 Nisan-29 Nisan tarihleri arasında sözleşme imzalayacak.
2022 TOKİ KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN (12 NİSAN)
TOKİ KONYA BEYBES KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI KAZANAN İSİMLER TAM LİSTE 2022
TOKİ ile ev sahibi olma hayallerine kavuşmayı bekleyen vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını kontrol etmeye başladı. TOKİ'nin satışa sunduğu konutların 129'u 2+1, 50'si de 3+1 evlerden oluştuğu biliniyordu.
28 Mart 2022 tarihinde başvuruları başlayan TOKİ evlerinin başvuruları 1 Nisan'da sona ermişti.
TOKİ Konya BEYBES kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, haberimizde yer alan bağlantıya tıklayarak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilirler.
2022 TOKİ KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN (12 NİSAN)